プラトンもオイラーも定理を発見した！…それでも未解決の謎、果たして「すべての多面体」に「展開図」は存在するのか

プラトンの多面体定理

今日8月8日は、「8」にちなんで、「正八面体」を中心に多面体のお話を紹介します。

正八面体は、自然界のダイヤモンドの結晶やミョウバンの結晶に現れます。

正八面体は、5つある正多面体の1つです。正多面体とは、それぞれの面が合同で、それぞれの頂点に集まる面の数が等しい立体です。

正多面体は、正四面体、正六面体（立方体）、正八面体、正十二面体、正二十面体の5つである（【図1】参照）。

プラトンの多面体定理は、ユークリッドの『原論』で証明されています。

『原論』は古代ギリシア時代の幾何学と数論の集大成であり、13巻からなります。最後に紹介される定理が、プラトンの多面体定理です。

五大元素と正多面体

プラトンは、当時考えられていた五大元素と正多面体を対応させています。

正四面体 火 とがっている

正六面体 土 安定している

正八面体 空気 火と水の中間

正十二面体 エーテル 辺の長さが同じなら体積最大

正二十面体 水 転がりやすい

ここで、エーテルというのは「宇宙」のことです。宇宙は真空ですが、当時は、宇宙を満たす物質があると考えられていました。

オイラーの多面体定理

正八面体には、8個の面、12本の辺、6個の頂点があります。

多面体の面の数、辺の数、頂点の数には次の関係があり、18世紀にオイラーによって見出されました。

オイラーの多面体定理

多面体において、

(面の数)−(辺の数)＋(頂点の数)＝2

が成り立つ。

正八面体の場合、

(面の数)−(辺の数)＋(頂点の数)＝8−12＋6＝2

となります。

オイラーの多面体定理が成り立つのは、正多面体に限りません。どのような多面体でも成り立ちます。辺の長さや角度には関係なく、「辺のつながり方」に関係する一般的な定理です。

正八面体と正六面体のふしぎな関係

正八面体の8つの面それぞれの中心を考えます。

2つの面が隣接している場合に、中心どうしを辺で結ぶと、正六面体ができます（【図2】の左参照）。

正六面体はふつう「立方体」といっているので、このあとは立方体とよぶことにします。

逆に、立方体の6つの面の中心を考えて、2つの面が隣接している場合に中心どうしを辺で結ぶと、正八面体ができます（【図2】の右参照）。

正八面体と正六面体に見られるこのような関係を「双対性（そうついせい）」といいます。

双対性により、面と頂点が入れ替わります。立方体の6つの面と8個の頂点が、双対性によって、正八面体の6個の頂点と8つの面になるのです。

そして、1つの頂点のまわりにある面の数は、1つの面のまわりにある頂点の数に入れ替わります。確認してみてください。

他の正多面体ではどうでしょうか。

正四面体は自分自身と双対であり、正十二面体は正二十面体と双対です。

調和のとれた数学の世界

数学では、双対性が現れる世界があります。「双対定理」と名のついた定理もあります。2つの一見異なる図形や式に双対性があることによって、調和のとれた数学の世界を感じることができます。

高校で習う集合の公式

(A∪B)∩C＝(A∩C)∪(B∩C)

(A∩B)∪C＝(A∪C)∩(B∪C)

は、お互いに∪と∩を入れ替えた式になっており、双対性の例です。

また、ここでは説明できませんが、射影幾何学という幾何学では、定理中に出てくる「点」と「線」を互いに入れ替えると、もう1つの定理になるという双対性をもっています。

奥深い「展開図の世界」

次に、展開図を考えます。

展開図とは、立体の辺を切り開いて、平面に描かれた図のことです。立方体の展開図の一例を【図3】に示します。

小学生のとき、立体の展開図を描いた経験があり、馴染みのある方も多いと思います。展開図にも、面白い法則がひそんでいます。まだわかっていない未解決のこともたくさんあります。

立方体の場合、展開図は【図4】に示す11種類があります。

展開図において成り立つ法則を考えてみましょう。

立体の展開図を考えるときに、「切り離す辺」と「切り離さない辺」があります。「切り離す辺」は、展開図では2つの辺として描かれます。

立方体、あるいはその展開図において、

(切り離さない辺の数)＝5

となります。6つの面が「切り離さない辺」を通じてつながっています。また、立方体において、

(切り離す辺の数)＝7

となります。8つの頂点が「切り離す辺」でつながっています。じつは、

(切り離さない辺の数)＝(面の数)−1

(切り離す辺の数)＝(頂点の数)−1

となっています。辺々足すと、

(辺の数)＝(面の数)＋(頂点の数)−2

となり、オイラーの多面体定理が確かめられます。

このことは、立方体だけでなく、他の正多面体でも成り立ちます。

「正八面体の展開図」、描けますか？

立方体の場合は「展開図を描け」といわれてもそれほど難しくありません。

しかし、「すべての展開図を描け」といわれると、数え方を考えないといけません。そして、正八面体の展開図を描くのは立方体より難しいです。

立方体と八面体が双対であることを利用して、立方体の展開図から正八面体の展開図を描くことができます。正六面体の展開図と正八面体の展開図が1対1に対応するので、正八面体の展開図も、立方体の展開図と同じく11種類あります。

立方体では

(切り離さない辺の数)＝(面の数)−1＝5

(切り離す辺の数)＝(頂点の数)−1＝7

です。正八面体では

(切り離さない辺の数)＝(面の数)−1＝7

(切り離す辺の数)＝(頂点の数)−1＝5

です。

立方体と正八面体の双対性により頂点と面が入れ替わるので、「切り離す辺」の数と「切り離さない辺」の数も入れ替わります。

ここで、立方体の「切り離さない辺」（5本の青色の辺）に正八面体の「切り離す辺」（5本の赤色の辺）を対応させると、立方体の展開図から正八面体の展開図を作ることができます（【図5】）。

もう少し詳しく説明しましょう。

展開図にも双対性が！

双対性により、立方体の面（a〜f）は正八面体の頂点（a〜f）に対応し、立方体の頂点（1〜8）は正八面体の面（正三角形）（1〜8）に対応します。

辺については、立方体の2つの面が共有する辺と正八面体の2つの頂点を結ぶ辺が対応します。たとえば、立方体の面a, bが共有する辺1-4は、正八面体の頂点a, bを結ぶ辺が対応します。

まず、立方体の展開図をひとつ考えます。

たとえば、【図6】の上段左の立方体を赤色の辺に沿って切り離すと、中段左の展開図になります。

すでに説明したように、立方体の展開図をつくるときに切り離す辺は7つです。立方体の展開図の6つの面それぞれの中心を考え、2つの面が隣接している場合に、中心どうしを辺で結ぶと、【図6】の下段左になります。

この図のとおりに正八面体の切り離す5つの辺（赤色の辺）を決め、切り離す辺の切れ目を入れて正八面体を展開すれば、【図6】の中段右の展開図が得られます。

同様にすると、中段右の正八面体の展開図から、中段左の立方体の展開図を作ることができます。

このように、立方体の展開図と正八面体の展開図にも双対性があります。立方体と正八面体の他の展開図でも確かめてみてください。

「展開図のない」多面体がある！

多面体はふしぎなことで満ちています。じつは、

すべての多面体に展開図が存在するか

は難しい問題です。

現在でも、すべての凸多面体に展開図が存在するかどうかは未解決の問題です。凸多面体は、わかりやすくいうと、正多面体のようにくぼんでいない多面体です。そして、1990年代の後半に、展開図をもたない非凸な多面体、つまり、くぼみのある多面体が発見されました。

正多面体は展開図をもちますが、一般の凸多面体では「切り離す辺」と「切り離さない辺」を決めても、平面上に展開すると重なる場合があるのです。

慣れ親しんだ多面体、そしてその展開図にも、多くの未解決の問題が秘められています。これもまた、数学の奥深い世界の一断面なのです。

