元TBSアナウンサーで現在はフリーとして活動している山本里菜さん（31）が自身のインスタグラムを更新。バリ島での「水着姿」を含むプライベート満喫ショットを公開しました。



【写真】「承認欲求の塊」山本里菜さん、水着姿も投稿

1つ前の投稿で「夏休みに初めてのバリ島へ」「感動しまくりの4日間でした...」とバリ島でバカンスを満喫する写真を9枚アップした山本さん。



次の日に「続投ごめんなさい」と書き始め、「載せたい写真がありすぎて 完全に承認欲求の塊投稿失礼します」とさらに多い15枚の写真を投稿しました。



バリ島の自然豊かな風景とともに様々な服装で登場した山本さん。南国にぴったりの夏らしいすっきりとした爽やかワンピースや、肩やへそを大胆に出したスタイルなど、どの服装も少し露出が多めで山本さんの美しい肩ラインや二の腕、細いお腹が綺麗に映えています。



さらに今回、水着姿も披露した山本さん。胸元がリボンの形になって、胸下が少し空いている可愛らしい黒の水着や、肩ひもにかけての上部が白い花のようなフリルになっているシンプルな黒の水着を着こなしています。



実は「今回の旅行に持って行った洋服、水着は全部SHEINで買いました ご参考になったら嬉しいです！」と登場した服装すべてが格安アパレル通販「SHEIN」で購入したものだと明かしました。



山本さんの投稿にコメントでは「バリ島似合う」「モデルじゃん」「いい女過ぎる」「同性から見てもほんっとに綺麗」「お洋服全部オシャレ」「承認欲求 いっぱい満たして」「りなさんもSHEINの服着ることにびっくり」「え？全部？？」との声が寄せられました。



山本さんは2017年からTBSアナウンサーとしての活動を始め、「爆報THE！フライデー」や「サンデージャポン」、「ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」などの番組を担当。2023年に同局を退社し、現在はフリーアナウンサーとして活動しています。