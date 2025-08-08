「レベルが違う」日本代表守護神が驚嘆した“シュートが最も上手い選手”は？ なんと日本人FWをチョイス！「外からだとわからない」
セリエAのパルマに所属するGK鈴木彩艶が、内田篤人氏がMCを務めるDAZNの『内田篤人のFOOTBALL TIME』にゲスト出演。イタリア１年目の昨シーズンや日本代表について語った。
その中で、「シュートが上手い選手は？」と質問を受けた日本代表の守護神は、海外の選手ではなく、日本代表のチームメイトである上田綺世を挙げた。
「（自身が）海外でプレーしていますけど、（外国人選手を含めてもシュートの）パワーとスピードはレベルが違う」
内田氏が「（上田のシュートが凄いと）みんな言う。（海外の選手で他に）いそうだなと思っちゃう」と口にすると、鈴木はこう返した。
「１回、（ゴールマウスに）立ってみてください（笑）。外からだとわからないですね」
ビッグクラブが注目する22歳のGKから見ても、上田の“理不尽”なシュートは、ワールドクラスのようだ。
