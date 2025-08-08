【MLB】ドジャース3−5カージナルス（8月6日・日本時間8月7日）

【映像】大谷、“火の玉ストレート”が伸び上がる瞬間

8月6日（日本時間8月7日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対セントルイス・カージナルスの一戦で、ドジャース・大谷翔平がカージナルスのヌートバーを空振り三振に仕留めた場面が話題となっている。

2回表・カージナルスの攻撃。この回先頭の4番・ヌードトバーに対して大谷は、初球、外角高めのボール球、154km/hの直球を見せた上で、2球目、外角いっぱいのところへと投じた155km/hのシンカー、3球目、157km/hの快速球で、2球続けて空振りを誘い、カウント2-1とすると、勝負の4球目は、真ん中高めのボールゾーンへと投じた伸び上がる159km/hの剛速球。これをフルスイングで打ちに行くも空振り。あえなく三振に倒れることとなった。こうした大谷の投球と、ヌートバーの空振り三振にファンからは「エグい」「威力が増してる」「とんでもねえ伸び」「こんなの打てない」「悪夢すぎる」「大谷さんリミッター解除したか」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この日の大谷は直球の最速が101.1マイル（約163km/h）をマーク。ヌートバーは4回の第2打席でも大谷と対戦し、外角低めのボールゾーンへと沈む142km/hのスライダーを振らされ、2打席連続三振。完璧に抑え込まれる形となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）