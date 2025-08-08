第1回【議論が白熱する「自民党分裂」は現実となるか？ もはや“机上の空論”ではなく「政界再編につながる重要な政治課題」と識者】からの続き──。政局の“台風の目”になるかもしれない自民党分裂論は、意外なことに選挙制度と密接な関係があるという。戦後の日本では衆院選と参院選の一部で長く中選挙区制が採用されてきた。（全2回の第2回）

中選挙区制とは都道府県を複数の選挙区に分け、1つの選挙区で3人から5人の候補者が当選するという選挙制度だ。

しかし1994年に公職選挙法が改正され、衆院選では小選挙区比例代表並立制が導入された。日本で二大政党制を実現するための改革と説明されたことを覚えている方も多いだろう。担当記者が言う。

「ところが現実は全く違います。二大政党制どころか、今の日本は政党が乱立する“群雄割拠”の状態だと言えるでしょう。何しろ今回の参院選で議席を獲得した政党は11党もありますし、衆院でも10党が議席を有しています。ヨーロッパで二大政党制が機能しているのはイギリスぐらいで、他の国では中小政党が連立政権を組むのが一般的です。日本でも自民党と公明党の連立少数与党に立憲民主党や日本維新の会が加わることが取り沙汰されました。二大政党制よりヨーロッパ型の多党連立政権のほうが日本の政界でも現実味を増していると指摘する専門家や識者もいます」

自民党は1955年、リベラル色の強い自由党と、保守色の強い日本民主党が合併して誕生した。現在、自民党の分裂が現実味を増しているのは、自民党は結党当時から“呉越同舟”や“同床異夢”の側面があったからだ。

自民党が分裂するメリット

もし自民党が分裂して消滅し、リベラルな“新・自由党”が誕生した場合、石破茂首相や、小泉進次郎農水相が参加することが取り沙汰されるだろう。

一方、保守色の強い“新・日本民主党”が誕生すれば、高市早苗氏や小林鷹之氏の入党が期待されるかもしれない。

ジャーナリストの鈴木哲夫氏は「あくまでも僕の個人的見解ですが、自民党の分裂が政界再編の起爆剤として機能するのであれば歓迎します」と言う。

「政界再編が起きれば、有権者にとって非常に分かりやすい政治状況に変わる可能性があります。具体的には自民党が分裂して生まれる保守色の強い新党に、日本保守党や場合によっては参政党なども加わり右派の政治グループが誕生。自民党のリベラル派と立憲民主党の右派、公明党や国民民主党、場合によっては日本維新の会などによる穏健保守・中道のグループ、そして立憲民主党の左派を中心とする左派の政治グループ。共産党や、れいわ新選組、社民党もそれぞれのグループに参加し、日本の政界が大きく分けて3つのグループに再編されれば、何よりも有権者が投票しやすくなるはずです」

鈴木氏は大前提として「僕はヨーロッパ型の多党連立政権より、二大政党制のほうが優れていると考えています」と言う。

衆参の定員も見直すべき

「複数の政党が連立を組んで政治を動かすことが常態化すると、政党や政治家は打算的な傾向を強めてしまいます。さらに目先の政治課題だけを優先し、長期的な視野に立った政治が難しくなることも見逃せません。何より二大政党制は政治に緊張感をもたらします。片方の政党が失政のため選挙に敗れると、すぐに片方の政党が政権を担当するというのは、国民にとってメリットの大きい政治制度なのです。もし『日本人の価値観は多様化しているため、中小の政党が乱立する多党制のほうがいい』と主張するのであれば、投票先が多く死票の少ない中選挙区制に戻すべきでしょう」（同・鈴木氏）

まず国会議員が取り組むべきは、小選挙区制の総括だと鈴木氏は指摘する。二大政党制を実現する選挙制度改革だったはずなのに、なぜ実現していないのか、実現するにはどうしたらいいのか──こうした点を国会が徹底的に調査すべきだという。

「その際、衆議院と参議院の定数も見直すべきでしょう。衆議院は465、参議院は248の定数ですが、『こんなに必要なのか』と疑問を感じている国民は決して少なくありません。国会議員は当選することしか考えていないため、選挙制度や定数の見直しには消極的だと言われています。しかし、国民が政界再編を求めていることは参院選の結果やネット上の議論からも明らかでしょう。裏金問題や物価高対策の無策、税金と社会保障費の負担感が増えていることなど、国民の政治不信は頂点に達しています。しかし国民の求める政界再編を国会議員が避ける姿勢を見せたなら、さらに異次元の政治不信に達してしまう恐れがあります」（同・鈴木氏）

