自民党は分裂すべきだ──。XなどのSNSを中心にネット上では最近、このような投稿が増えている。石破茂首相は7月23日、自民党本部4階の総裁室で3人の首相経験者、麻生太郎氏、岸田文雄氏、菅義偉氏と向かいあった。ここで注目したいのは菅氏が「党の分裂は避けないといけない」と石破首相に忠告したことだ。（全2回の第1回）

担当記者は「ネットに投稿されている“自民党分裂論”は様々な意見が入り乱れ、まさに百家争鳴の趣があります」と言う。

「とはいえ、大きく見れば大きく2つのグループに分けられるようです。1つ目は自民党に絶望したと思われる人々の投稿です。何しろ自民党の国会議員は参院選で厳しい民意を突きつけられたにもかかわらず“石破おろし”に夢中で、国民のことなど何も考えていないようです。第1グループの投稿を要約すると『もう自民党には怒りを通り越して呆れている。党内抗争を繰り広げている暇があるのなら分裂してくれ』という内容になります」

石破総理

第2グループは保守色の強い有権者が書いたと思われる投稿が中心だ。

「第2グループは高市早苗さんの支持者が多いという特徴があります。投稿の多くは第1グループと同じように自民党に絶望しています。ただし、その後の展開が異なります。石破自民党はリベラル色が強すぎて不満があると指摘し、スムーズに高市さんが新総裁に就任できないことを批判。もはや問題だらけの自民党に高市さんが残る必要はなく、党を割って新党結成を期待する、という内容です」（同・記者）

決断を下した石破首相

自民党で右派と左派──保守傍流と保守本流という言葉もある──の対立が先鋭化するのは、党史を振り返れば必然だとも言える。

1955年、日本国憲法を尊重し、軽軍備と経済復興を重視する自由党と、憲法改正と再軍備を主張する日本民主党が“保守合同”して生まれたのが自由民主党だ。

自由党と日本民主党の政策における相違点は決して小さなものではない。その証拠に、現在の自民党内でも対立の火種となっている。実は根の深い問題であり、党がガタガタになるのも当然だろう。

とはいえ、それでも自民党が多くの国会議員を擁しているのは紛れもない事実だ。

自民党の公式サイトによると8月5日現在、所属する国会議員は衆議院で196人、参議院は101人。政治の世界では、まさしく「数は力」だ。自民党が分裂すると、誕生する新党は少数政党として出発しなければならない。

石破首相と親しい自民党の国会議員は「最近の石破さんは続投に強い意欲を見せています。これには自民党分裂論が大きく影響しています」と言う。

「石破さんは『党が分裂することを避けるため、首相の座から退くことを求められている。だが、そんな必要はない』と覚悟を決めました。あまりに“石破おろし”の内容がひどいため、意地を見せたとも言えます。石破さんを応援する国民も少なくありません。もし自分が自民党総裁であることが嫌なら、そういう国会議員は党を出てもらって構わないと決断したわけです。親しい自民党の国会議員の前では『党が割れたっていい。徹底的に戦う』と公言しています」

すでに“数の力”を失った自民党

こうなると自民党分裂論はネット上だけの議論ではなくなってくる。首相を筆頭に多くの国会議員がリアルな政治課題として認識しているのだ。

ジャーナリストの鈴木哲夫氏は「有権者が政治家に突きつけた“民意”は、まさに政界再編なのだとネット上の議論から浮かび上がります」と指摘する。

「かつての自民党は右から左まで、多種多様な政治思想を持つ国会議員が一つの政党に属するところに強さがありました。派閥がそれぞれ保守系やリベラル系などまるで政党のような色を持ち、ある派閥出身の首相が国民の人気を失えば、別の派閥から首相を選ぶという“疑似政権交代”で国民の支持を維持してきたのです。こうした統治システムが機能したのは、国民が自民党を圧倒的に支持し、“数”があったからです。衆参両院で単独過半数を確保し、いわゆる一党独裁でした。ところが現在の自民党は衆参両院で過半数の議席を失って小数与党になっています。既に“数の力”は存在しないのです」

過半数の議席を確保していない自民党が昭和のように右と左で激突しても、疑似政権交代を起こすわけにはいかない。何しろ石破首相が辞任したとして、誰が次の首相になるかは不透明だ。あくまでも理論上だとはいえ、野党が政策協定を結んで新首相を選出することは可能なのだ。

政界再編につながる可能性

「少数与党の自民党で激しい“石破おろし”が繰り広げられたため、まさに党内を激震が走っています。保守派とリベラル派の対立は先鋭化するばかりで、議論の激しさを受け止める余裕がありません。その結果、分裂が現実味を帯びてきたというわけです。ネットに投稿されている自民党分裂論は決して素人の当て推量ではなく、政界再編につながる重要な政治課題です。そして僕の個人的な見解としても、自民党が分裂の節目を迎えつつあるのではないかと思います」（同・鈴木氏）

デイリー新潮編集部