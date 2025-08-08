2025年7月6日午前1時ごろ、静岡県浜松市中央区のガールズバーで、両手に刃物を持った男が店内に押し入り、店長（27）と従業員の女性（26）を相次いで刺す事件が発生した。現場は一時騒然となり、被害者2人はいずれも病院で死亡が確認された。

日経新聞を除く、ほぼすべての新聞を網羅した過去記事データベースにおいて、2015年から現在までの10年分で、検索キーワードに「ホステス AND 殺害」と入れると、結果は143件。これが「（キャバレークラブの略） AND 殺害」だと103件。そして「ガールズバー AND 殺害」だと、検索結果は122件となった。ヒット数は「ホステス 殺害」が最多だが、近年、ガールズバーでの事件が増えていることは確かである。

繁華街で呼び込みをするガールズバー従業員

JR浜松駅近くの繁華街のど真ん中。深夜に営業していたガールズバーを舞台に起きた惨劇は、少子化や、法規制の空白地帯に置かれたことによる業界の構造的リスクにより、近年増加している「ガールズバー関連事件」の背景を浮かび上がらせている。

「少子化」がもたらしたもの

近年、ガールズバーを舞台にした事件――ストーカー、暴行、未成年労働、金銭トラブルなど――が後を絶たない。一連の事件の背景には、若者の貧困や家庭環境、業界の法規制の不備など、多くの要因が複合的に存在している。

その中で、最近になって注目を集めているのが「少子化」という視点である。

少子化により、若年層の人口が減ると、特に「若く見た目の良い女性」に対する社会的・経済的な価値が上昇していくことになる。客側から見れば、「若い女性」が希少価値となる中で、ガールズバーのように比較的安価に擬似的な親密さを味わえる場を、より求めるようになる。この希少性が、一部の客の執着心や支配欲を刺激し、ストーカー化、暴力化するリスクを高めているとされる。

一方で、少子化により、社会全体で人手が足りない状況が続いている。そうした中、日本では若年女性の中に「安定より即金」を求める傾向が高い。こうした意識は、世帯の経済的余裕が失われてきたことと関連していると見ることができる。特に家庭の経済状況が厳しい若者にとって、学費や生活費を稼ぐため、高収入が見込めるガールズバーなどのナイトワークに流れやすいという側面がある。

また、少子化による未婚率の高まりや、非恋愛層が増えたことも、ガールズバーの事件と無関係ではないという指摘がある。

異性との接点が乏しいまま中年を迎えた男性が、「手軽な癒やし」や「恋愛感覚」を求めてガールズバーに足を運ぶ例は増加傾向にあるといわれるが、一部の利用者は店の「接客」を現実の恋愛感情と錯覚し、店員（従業員）に執着してしまうケースもある。

ガールズバーを巡る事件の背後にあるのは、個人のモラルの問題だけではなく、少子化により変容した「若年層の希少化」や「労働環境の不安定さ」、「恋愛や人間関係の希薄化」といった社会構造的な変化だろう。

少子化は経済や福祉の問題として語られることが多いが、こうした“社会のひずみ”が、思わぬかたちで事件として表出する可能性があるのだ。

風営法の適用がないために…

クラブなどと異なり、ガールズバーは風営法上の「接待飲食等営業」に該当せず、営業時間に制限が設けられていない。このため、深夜から明け方にかけて営業する店も多く、女性従業員が終電後に、あるいは始発電車を待って一人で帰宅することも珍しくない。

多くのクラブでは深夜営業に備え、女性スタッフ向けの「送り」と呼ばれるシステムがある。店側が準備したバンなどの車両で、自宅まで送り届けるものだ。しかし、ガールズバーではそうした仕組みは一般的ではない。

浜松市の事件は午前1時頃の発生だが、クラブなどは通常、この時間帯に客を入店させない。それまでの営業で飲酒したスタッフが酔っていることも多く、防犯意識は低くならざるを得ないだろう。

拡大しつつあるガールズバーだが、背景には「安価」と人手不足が挙げられる。高級クラブなどは高単価を前提とし、豪華な内装や手厚い人員体制を必要とする。一方で、近年は少子化やSNSの発達による「ギャラ飲み」の普及などで、従業員の確保が困難になっている。

その間隙を突くように、低コストで開業可能なガールズバーが増加。1時間3000円〜4000円という手頃な価格帯を売りに、若年層の客を中心に人気を博している。しかし、カウンター越しに客とスタッフが密接に接する構造や、狭い空間での運営は、いざというときの危機管理を難しくしている。

また、価格が手頃なのは基本料金だけで、実際はそれでは済まないのが普通だ。女性に飲み物をおごったり、ボトルを開けたりすればあっという間に数万円に達する。飲みなれた客ならばそれも承知の上だが、収入が追い付かない男性がハマれば生活が破たんの危機に瀕することもある。

ガールズバーに限ったことではないが、近年は従業員（クラブだとキャスト）と客がSNSで容易につながり、店外での接点も増えている。人間関係の距離が縮まりすぎることで、恋愛感情や金銭的なもつれ、ストーカー被害へと発展するケースも少なくない。

浜松市のケースでも、殺人容疑で送検された山下市郎容疑者（41）が事件の数日前、死亡した従業員の女性と来店前に食事をしていたことが報じられている。女性は体調不良を訴えてその日は欠勤し、連絡が取れなくなったという。

さらに、クラブなどのようにボックス席での接客が基本ではなく、他の客の勢いに釣られた過剰な飲酒や暴力的な振る舞いが発生しやすい環境も相まって、トラブルは複雑化している。また、店によっては風営法上、カウンター越しの会話が基本であるはずなのに、時間が遅くなり酔いも回ってきたところでは客の隣に座り、接客する店も散見される。

こうした店舗があることは当局でも把握しているので、間々、そういった店に指導が入るケースがある。つまり、非常にグレーゾーンであると共に境目が分かりにくくなってきてしまっているのが現状なのだ。

新規参入しやすいが…

そしてガールズバー急増の背景には、法規制が緩く、少人数・少資本で始められるという参入のしやすさがある。しかしその分、経営者や店長がトラブル対応や安全対策に不慣れな場合も多く、今回のような凶行に対しても、店側で被害を最小化できる仕組みが整っていなかった可能性が高い。

事実、サラリーマンをしながらオーナーとして資金を提供し、二足のワラジで経営している店も少なくない。水商売経験を経て、客あしらいなどを勉強せずともあくまで「BAR」という形態をとっている以上、風営法上の店のようなキャストと客の関係性を考えずとも、何となく成り立ってしまうのがガールズバーの良いところでもあり悪いところでもあるのだ。

実際、ガールズバーは「BAR」の要素よりも接客の要素が大きく、隣の席につかないだけで、クラブ的要素が多く、当然ながら意識してか無意識か友営（友達感覚の営業スタイル）から色営（色恋する営業スタイル）に発展するケースもある。

今回の浜松市の事件は、ガールズバーが抱える脆弱性を極限的な形で突きつけた。風営法の盲点、未成熟な経営体制、女性スタッフの安全管理の欠如――これらが絡み合い、悲劇を招いてしまったのだと言える。

〇久田将義／編集者。主な著書に「特殊詐欺と連続強盗」(文春新書)、「生身の暴力論」(講談社現代新書)など。「TABLO」編集長。

デイリー新潮編集部