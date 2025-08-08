消費経済アナリストの渡辺広明氏は、賛否両論の「ジャングリア沖縄」をオープン5日目に訪問した。【記事前編】では、長時間の待機の末に乗れた2つのアトラクションなど園内の様子をレポートし、おおむね「楽しかった」と語る。だが一歩引いた視点に立つと、改善すべき点と更なる可能性を発見したようだ。（前後編の後編）

＊＊＊

【写真】「なんで大金はたいてこんなことを…」 ジャングリア沖縄、著者の恐怖体験アトラクション ほか

ジャングリア沖縄は、もともとゴルフ場だった土地に造られたテーマパークということもあり、筆者としては「やんばるの森」を五感で味わったという実感には乏しかった。加えて、沖縄観光の最大の魅力とも言えるマリンブルーの海がパーク内からは一切見えず、空間全体から“沖縄らしさ”があまり感じられなかったのは、はじめは残念に思った。

ジャングリア沖縄に感じた可能性…（プレスリリースより）

だが、よく考えるとジャングリア沖縄は、そうした本来の沖縄観光とは異なるアプローチで、「＋αの体験」を提供する、新たな観光拠点であるべきなのかもしれない。

ジャングリアは、インバウンド観光客をメインターゲットにしている。筆者が行った日もおよそ4割ぐらいがインバウンド観光客で、その点に関しては順調な滑り出しに見えた。ただし、課題は那覇空港や那覇中心地区からの距離。レンタカーでは順調に行っておよそ1時間40分ほどで、沖縄北部のホテル宿泊などの地域活性化には繋がるものの、観光客にとっては少しばかり遠く感じるのは間違いない。

立ち上げを主導したマーケティング会社「刀」の森岡毅CEOによると「飛行機で3〜 4時間圏内の20億人」のアジアの巨大商圏をターゲットにしているという。彼らの移動を想定してみると、例えば空港に着いてからレンタカーに乗るまでが1時間から1時間半。そこに現地まで1時間40分をプラスすれば3時間前後となる。そう考えると、飛行機で那覇空港に午前に到着し、夕方まで営業のジャングリア沖縄を十分に楽しむのは難しそうだ。

そのため近隣の「美ら海水族館」ととともに、どんな宿泊滞在プランを提示出来るかが今後の肝となりそうだ。また距離的にリピートしづらい立地である事を考えると、1度来れば長く楽しめるよう、ナイトマーケット的な営業時間延長などの検討も今後は必要となりそうだ。

「高すぎる」地元民の意見

地元の方々はジャングリアをどのように受け止めているのかを知りたくて、居酒屋やガールズバー、スナック、さらにはコンビニの店員さん約20名に「ジャングリア、行ったことある？どう思う？」と声をかけて回った。主に以下のような意見が返ってきた。

・沖縄の人は行列や渋滞がとにかく苦手だから、落ち着いてから行きたい。

・強い日差しやスコールを避けられる場所がないのは厳しい。

・入場料や施設全体の価格設定が高すぎる。

・小さい子どもがあまり楽しめる内容ではない。

といった意見が大半を占めた。中には「近くの恐竜パークなら入場料1,000円で十分楽しめるよ」と、価格帯への反発がうかがえた。こう書くと厳しく見えるかもしれないが、口調はどちらかというと「今はまだ行かないけど、うまくいったら行ってみたいね」というトーンで、“温かい静観”とも言えるものだった。

しかしながら、ジャングリアの誕生で雇用は増えたが、沖縄北部の単身マンションの家賃が43％アップ（不動産情報サービスアットホーム調べ）したとの調査もあり、家賃高騰の問題も発生しているようだ。今後、来場者が定期的に訪れることでトラブルも増えるだろう。現地の理解を得るにこしたことはなく、沖縄県民割や沖縄DAYなどを実施し、県内のファンも増やす事が必要な気もする。

「恐竜のオブジェ vs 沖縄の大自然」

今回の沖縄旅行では、北谷のアメリカンビレッジや那覇の国際通りなど、定番の観光地を訪れたほか、やんばるの森に広がる豊かな自然、南国のリゾート感あふれるビーチの数々にすっかり魅了された。

ジャングリア沖縄は、たしかに“沖縄活性化の目玉”とされるだけの注目度を集めていたものの、集客という視点でライバルを考えると、やはりこうした本来の沖縄が持つ圧倒的なポテンシャルには勝てないのではないか。「恐竜のオブジェ vs 沖縄の大自然」――そんな構図がふと頭をよぎったのも事実だ。

ジャングリア沖縄には、国の官制ファンドである「クールジャパン機構」から80億円という巨額の融資が行われている。1年目は、美ら海水族館の年間来場者数360万人に対して100万人の動員を目標にしており、その規模であれば一定の利益が出る収支計画になっているという。

だがもし今後、想定よりも低調に推移した場合、“税金の無駄遣いだった”という批判にさらされかねない。だからこそ、少しでも興味を持った人には、ぜひ早いうちに足を運び、現地で実際に体験して、応援してもらいたいと強く感じている。

地方創生エンタメへの期待

筆者自身は2つしかアトラクションを体験できなかったものの、それぞれの完成度は高く、内容としては楽しめるものだった。「自然を活かした体験型アトラクション」というのはテーマパークの新機軸にもなりそうで、たとえばスキー場の跡地やゴルフ場の跡地など全国の余剰地に展開することもできるだろう。ジャングリアの成功は、地域活性化の有力なモデルケースになる可能性もある。そう考えると、「地方創生型エンタメ施設」の先駆け、パイオニア的な存在になっていくのではないかという期待すら抱いている。

ちなみに、筆者が2月に建設現場を取材した段階（別記事「観光閑散期『冬の沖縄』に変化の兆し 『プロ野球キャンプ』に続く期待のキラーコンテンツとは」参照）では「大阪・関西万博のようにオープンに間に合わないのでは？」という声も一部で囁かれていた。そこはさすが民間主導のプロジェクト。きっちりとスケジュール通りにオープンまでこぎ着けたことには、素直に敬意を表したい。

この夏は大阪・関西万博とガチンコ勝負となっている。噴出している様々な課題をスピード感をもって解決し、末永く来場者を楽しませて欲しいと思う。

＊＊＊

渡辺広明（わたなべ・ひろあき）

消費経済アナリスト、流通アナリスト、コンビニジャーナリスト。1967年静岡県浜松市生まれ。株式会社ローソンに22年間勤務し、店長、スーパーバイザー、バイヤーなどを経験。現在は商品開発・営業・マーケティング・顧問・コンサル業務などの活動の傍ら、全国で講演活動を行っている（依頼はやらまいかマーケティングまで）。フジテレビ「FNN Live News α」レギュラーコメンテーター、TOKYO FM「馬渕・渡辺の#ビジトピ」パーソナリティ。近著『ニッポン経済の問題を消費者目線で考えてみた』（フォレスト出版）。

