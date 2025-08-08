ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 空港バスに大幅な遅れ 鹿児島市ー鹿児島空港線【大雨情報】 空港バスに大幅な遅れ 鹿児島市ー鹿児島空港線【大雨情報】 空港バスに大幅な遅れ 鹿児島市ー鹿児島空港線【大雨情報】 2025年8月8日 6時17分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 南国交通によりますと、空港連絡バスの鹿児島市内ー鹿児島空港線は、始発からう回運行の臨時ダイヤで大幅な遅れが予想されるということです。詳しくはホームページなどで確認してほしいと呼びかけています。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 交通まとめ JR在来線運行とりやめ 九州道・東九州道・国道10号通行止め・空港バス大幅な遅れ・国道県道も各地通行止め【大雨情報】鹿児島 霧島市全域に緊急安全確保（警戒レベル５）発表 6万3139世帯12万2485人 大雨特別警報発表 鹿児島 霧島市に大雨特別警報 命を守る行動を 線状降水帯発生情報 １時間に１０７ミリの猛烈な雨 鹿児島県 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, 法要, 在宅医療, 住宅, 射出成形機, フローリング, 長野, 葬祭, リハビリ, 介護タクシー