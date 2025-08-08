事前の期待感の反動か、「ジャングリア沖縄」をめぐっては開業2週間で様々な不満の声が伝えられている。消費経済アナリストの渡辺広明氏はオープン直後に計66,290円をかけて訪問。はたして「行く価値がある」のか、それとも「まだ待った方がいい」のか――リアルな体験をレポートする。（前後編の前編）

【写真】「なんで大金はたいてこんなことを…」 ジャングリア沖縄、著者の恐怖体験アトラクション ほか

オープン5日目（7月29日）に、春から予約して楽しみにしていた「ジャングリア沖縄」に行ってきた。

テレビでの紹介や、著名人・YouTuberらインフルエンサーの感想と一般客とのそれに温度差があることで話題になっているためか、ジャングリアに行った旨をXでポストすると、沢山の人から感想を聞かれた。ついこの前まで話題を振っても3割ぐらいの人は「ジャングリアって何？」という感想だったので、メディアジャックとSNSの拡散力によって注目度が一気に高まったのは間違いない。

入園ゲート前の筆者。10時の予定より早く開園したが、それが悲劇も招いていた（詳しくは本文にて）

筆者の感想を端的に言うと「雰囲気は楽しかった。けれどせっかく大枚をはたいて行ったのに体験できたアトラクションは2つだけで残念」となる。そんなジャングリア体験をレポートしてみようと思う。

名護の店員さんから情報収集

ジャングリアは今帰仁村と名護市にまたがる施設で、那覇空港や街中からは車で2時間弱かかる距離にある。渋滞も覚悟して筆者は名護の街中にある、沖縄らしい雰囲気を持つヴィンテージホテル「白浜ホテル」に前泊した。ジャングリア沖縄まではレンタカーで20分弱。それでも渋滞を覚悟していたが、開園40分前の9時20分に無事到着でき、杞憂に終わった。

約500台が停められる正面入口前の駐車場は、半分ほどが埋まっている状態だった。待機場所にはすでに多くの人が列を作っていて、スコールを浴びながら待っていると、予定より早い9時30分には開場となった。

オープン早々に来場し、さらに言えば開業前の建設地を見に行くほど、ジャングリアという施設に興味をもっていた筆者だが（別記事「観光閑散期『冬の沖縄』に変化の兆し 『プロ野球キャンプ』に続く期待のキラーコンテンツとは」参照）、ジャングリア施設内の「動き方」についての知識は、ほとんど皆無のまま沖縄に飛んだ。

そのため、前日に訪れた名護の日本料理店「あたらくしあ」にいたプレオープンを体験した店員さんからいろいろ助言を受け、「アプリは必須」と聞いていた。ジャングリアに限らず、近頃のテーマパークはアプリを使いこなす能力が求められる。

ディズニーランドを訪れたことがある方ならわかりやすいと思うが、ジャングリアも同様に、入場後にアプリを使い、アトラクションの整理券を先着で入手する仕組みである。だがこの時はシステムトラブルによりアプリが機能しなかった。整理券を手に入れるためには、直接アトラクションへ出向かなければならない。

今回は家族と一緒に訪れたのだが、上記の事情により、入場後すぐに二手に分かれ、にわか知識をもとに人気アトラクション「ダイナソーサファリ」と「ジャングルエクストリームズエリア（壮大なアスレチック）」を狙う作戦を取った。

前述のとおりわれわれは9時半には入れたからよかったものの、本来のオープン時間である10時に合わせて来場した人たちは、かなり不利なわけである。整理券の争奪戦にすら参加できなかったようで、気の毒だった。

早々にやることがなくなってしまった

結果、家族はダイナソーサファリの13時からの"待ち列待機券"を入手。ジャングルエクストリームズエリアに向かった筆者は、10分で整理券が配布終了していたために、キャンセル待ちエリアに並ぶことに。すると10時45分に、スカイエンドトレッキング（15mの吊り橋）の17時10分からの整理券を入手出来た。

この日は、天候の影響もあってか、ホライゾンバルーン（気球）含めいくつかのアトラクションが終日稼働しておらず、体験できるアトラクションはおよそ12ほど。午前中に遊べる他のアトラクションは見つからず、早々に13時までやることがなくなってしまった。

まだ何も体験してないのだが、ほかに行くところもないのでまずお土産屋へ。その後、ワゴン販売の軽食でランチをとったが、園内には座って休めるスペースが非常に少なかった。運良く我が家は、屋根付きのスペースを確保できたため、長めのスコールにも濡れずに済んだ。だが、もし晴天で日差しが強かったら、熱中症の危険性もある。沖縄の気候を考えると、雨や日差しが避けられる場所が足りない。ジャングリアの魅力である「開放感」が失われてしまう懸念もあるかもしれないが、今後の対策が求められそうだ。

期待のダイナソーサファリ、楽しかった が…

そしてようやく「ダイナソーサファリ」に乗れる時間に。筆者がジャングリア沖縄に行きたいと思ったきっかけは、ダイナソーサファリの広告を目にしたことで、車に乗って恐竜に追われるという体験をどうしてもしてみたいと思ったからだ。事前のメディア発表で想像とはちょっと違ったものだと知り（自分で運転すると思っていたのだが運転はキャスト任せで、恐竜に追われることもなかった）少し寂しくなったものの、乗ってみるとダイナソーサファリはかなり楽しいアクティビティだった。

ただし、おそらく何も知らずに参加できたなら、もっと驚きや没入感があったと思う。テレビやYouTubeで内容を見ていたせいで、“再確認”するような体験だった。このあたりは事前のメディア拡散も考えものである。ネタバレになったら恐縮だが、メインイベントである隊員が恐竜に食べられそうになる場面も、本来は焦って逃げるところが予定調和に感じてしまった。

また、前日に「美ら海水族館」でジンベイザメのジンタくん（8.8m）を見てしまったのもよくなかった。そのせいで19mの巨大なプラキオサウルスのオブジェにもあまり感動できなかった。美ら海とジャングリアの両方に行く予定の方は、ジャングリアを先に行く事をオススメする。

高いところが好きならば

17時10分に体験した「スカイエンドトレッキング」は、足場の踏み板よりも広く空いた隙間が連なる、全長84メートルの吊り橋。ジャングルの谷底に広がる約34メートルの高低差を臨みながら、自分の足と命綱だけを頼りに渡るというスリル満点のアトラクションだ。

少しだけ高所恐怖症の気がある筆者にとっては、命綱を着けているとはいえ緊迫する経験となった。「何でこんな怖い事をわざわざ…」と思ったのだが、ほかに遊べるアトラクションがないため仕方がない。おそらく今後は2度とないであろう良い経験をした。

ほかにも、ワイヤーで吊られて移動する「スカイフェニックス」などがあり、ジャングリアは高いところが好きな人にとっては楽しめるアトラクションは多い。こうした自然の中での壮大なアスレチック体験は、まさにここでしか味わえないものだろう。この点を追求していけば、ほかのテーマパークと差別化できそうだ。

アトラクションと共にテーマパーク体験を支えるキャストについては、皆さん常に笑顔で手を振ってくれ、ホスピタリティ精神にあふれており、感心させられた。来園者とのコミュニケーションを大切にしている姿勢は随所に感じられ、とても好印象だった。

一方で、統括する責任者が不在なのか、それとも毎日変更されるレギュレーションへの共有が不十分なのか、質問した内容に対して答える人によって回答が食い違うことが何度もあった。オープン間もない時期であることを考えれば、こうした混乱は時間とともに解消されるとは思う。それでも「もう少し事前のシミュレーションでスムーズな運営ができたのでは？」という感想を抱かずにはいられなかった。

ディナーは半分ほどしか埋まっていない

このほか、アトラクションだけでなく、別料金のスパエリアとパノラマダイニングのディナーも体験した。スパエリアは日帰り温浴施設のような雰囲気で、サウナーの筆者にとっては合格点の浴室だった。少し落ち着いた時間を過ごすにはぴったりの場所である。ただ、浴室の外のエリアに休憩スペースや座れる場所が少なく、床に座る人が散見された。

パノラマダイニングは、ジャングリアの営業終了時間である19時から、1人6,000円のディナーセレクトコースを奮発して予約した。沖縄産の食材がふんだんに使われた料理は美味しく、個人的にはジャングリア滞在の中でもっとも“沖縄らしさ”を感じられる体験だった。

ただしここにもいくつか改善の余地は見られる。席料が無料の屋内スペースで食事をしたのだが、19時30分からの花火を見るにはテラスに出る必要がある。屋外の有料席以外では身を屈めないと全貌が見えない構造だったのは惜しいポイント。花火を打ち上げる高さなどに、もう少し工夫があるとよいと感じた。

また、これはこの日のみの対応かもしれないが、ランチとディナーの切り替え時間に一時閉店しており、飲食や休憩スペースがなくて困っているお客さんが多く見受けられた。先述のとおり日差しやスコールの避難場所という意味でも、通しでの営業が望まれる。またディナーは完全予約制だが、座席の半分ほどしか埋まっていなかった点も気になった。予約なしの当日利用も可能にすれば、もっと多くの来場者が気軽に利用できるようになるのではないかと思う。

横浜からの訪問、計6万円超

費用面を整理すると、基本となる「パーク＆スパDayチケット」は大人1人あたり9,570円（スパなしの場合は6,930円）。これに加え、駐車場代が1台あたり2,000円、食事代などが必要となり、土産代を除いても1人あたり1万5,000円〜3万円はかかると見てよい。

今回、横浜エリア在住の筆者が実際に支出した旅費は以下のとおりだ。

・航空運賃 ：36,340円（早割利用）

・レンタカー：19,950円（2泊3日）

・宿泊費 ：10,000円（5,000円×2泊）

計1人あたり66,290円。一般的な旅行者でも、おそらく5万〜12万円程度の出費は覚悟することになるだろう。

費用を考えると、筆者にとってはディズニーランドのように何度もリピートできる場所ではない。今回はアクティビティを優先的に体験できる「プレミアムパス」（990〜2,970円）の購入は見送ったが、体験できたアトラクションが2つだけだったことを考えると、多少無理してでもプレミアムパスを使って、アクティビティを4つ以上楽しむプランのほうが満足度は高かったかもしれない。これから訪れる方には、ぜひプレミアムパスの活用を視野に入れて計画してほしい。

なお、アトラクションを体験できる1日あたりの人数に限界があることを踏まえると、顧客満足度を高めるには、アトラクションの数を増やすか、来場者数をコントロールするなどの対策が今後ますます求められてくるだろう。

