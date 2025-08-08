「ADHDを言い訳にしたくはないですが、奨学金の督促で裁判所に呼ばれたことがありますし、家賃の延滞も毎月のようにしていました」

【写真ギャラリー】外資系生保で働いたことも…「女のケツばっか追ってるからだ」と偏見を言われたこともある岩切さんの「劇的半生」を写真で振り返る

現在、発達障害者に特化したFP（ファイナンシャルプランナー）として活動する岩切健一郎さん。自身もADHD（注意欠如・多動症）当事者として、数百万円の借金歴をはじめ、いくつも「お金の失敗」を重ねた経験があると振り返る。

過去に父親が2億円ほどの負債の連帯保証人となって破産したこともあるといい、発達障害が理由となって職場で嫌な思いもしてきたという岩切さんは、どのように「お金の専門家」として活動するに至ったのか。（全2回の1回目／続きを読む）



自身もADHDの特性がある岩切さん。多額の借金を抱えた過去もあるが、現在は「お金の専門家」として活動している

◆◆◆

親類の会社が倒産、父は連帯保証人…裕福だった環境が一変

――岩切さんはどんな子どもだったんですか？

岩切健一郎さん（以下、岩切） 落ち着きがなく、うっかりやケアレスミスが多くて、特に算数は計算ミスで点数を落とすことが多かったです。忘れ物もよくしていました。3人きょうだいの長男なのですが、弟や妹を見ていて「みんなミスもしないですごいなあ」と思っていましたね。

――実家はどんな家庭でしたか？

岩切 母の家はもともと武士家系、父は商人家系で、いくつかビルを持っているなど比較的裕福だったと思います。だけど、ある日、その環境が一変しました。

小学校から帰ると、家族全員が雨戸を締め切って集まって、母方のおじいちゃんが家族の前で、「ごめんな」と泣いていたんです。

話を聞くと、母方のおじが、経営していたイベント会社を倒産させてしまったみたいで。 父が借金の連帯保証人になっていて、こんなことになったことをおじいちゃんは泣いて謝っていました。借金はトータル2億円くらいで、その後実家は競売にかけられました。

――その時はどんな気持ちでしたか？

岩切 実は相当ショックが強かったのか、当時の記憶はあいまいなんです……。覚えているのは、暗い家でみんなが泣いていたことくらいで。その日から、外食はほとんどなくなり、「ああ、節約してるんだなあ」と分かるような生活が始まりました。欲しいものがあっても気軽に「あれ買って」と言えなくなりましたね。

――そうした状況で、高校や大学へも進学されています。

岩切 高校進学に関しては、親は何も言いませんでした。県内の公立高校に進学して、大学は受験料が高い私立ではなく国公立を受験して、新潟大学に進学しました。

自らのミスで、奨学金を打ち切られたことも

――とはいえ、実家から通うのと違って生活費がかかってしまいますよね。

岩切 実家の宮崎からは遠かったんですけど、浪人はできなくて……。入学金・学費・新潟での1人暮らしの生活費を含め、総額500万円ほどは奨学金でまかなっています。

――大学生活では、自身の特性で困ったことはありますか？

岩切 困ったことというよりは自分のミスなんですが、僕が借りていた貸与型の奨学金は、毎年申請が必要でした。実はその申請を後回しにしてしまい、3年生の時に打ち切られてしまいました。

とはいえ実家を頼るわけにもいきませんし、何とか調べまくって、新潟市の奨学金制度を見つけて、申請しました。他にも、いつもスケジュールギリギリでやりくりしていたので、卒論も提出当日に印刷予定で……そこでコピー機が壊れて卒業論文の締め切りにギリギリ間に合わず、教授に泣きついたこともあります。

――岩切さんが卒業した頃、就活は大変でしたか？

岩切 僕が就活をしたのは、2008年9月に起きたリーマン・ショックの前年だったので、内定は取れました。当時は今ほど就活対策みたいな書籍もなかったんですが、僕は面接対策に「マインドマップ」みたいなものを作って、この会社だったらどんなことを求めているか、などをしっかり分析して臨んだのも良かったんだと思います。ある種、ゲーム感覚で楽しみながら面接を受けていました。

就職先は「超ブラック」で毎日泣いていた

――就職先はどんな会社だったんですか？

岩切 中小企業の財務をコンサルティングする会社です。家族の会社が倒産した経験もありましたし、中小企業の資金繰りに携わってみたいなと。営業職での採用でした。

――入社した会社では苦労はありましたか？

岩切 今振り返ると、超ブラックな会社だったなと。朝早くに出社して、帰りは終電に飛び乗ってました。土日も同じです。入社してすぐ、経営者を目の前にして2時間ほど講演できるようになれと毎日すごいプレッシャーの中で働いていて。家に帰って毎日泣いていましたね。

初任給はある程度高かったのですが、お金の使い道も、使い方も分からなくてとりあえず毎日3食全て外食にしていました。ストレスもあって、過食でこの時期かなり太っていましたね。

仕事とは直接関係ないですが、自分の不注意から、よく交通事故を起こしてしまって営業車に乗ることも禁止されていました。

「成績が悪いのは、女のケツばっかり追い回しているからだ」と言われ……

――営業成績は良かったんですか？

岩切 2年目までは本当に悪かったです。もう本当に仕事ができなくて、上司からは常に「名古屋に飛ばすぞ」と脅されたりもしていて。当時、名古屋は配属された新人が全員つぶれてしまうほど、ハードな支店だったんです。

書類の不備などのミスも多かったからか、職場のお局のような方から「女のケツを追っかけまわしてるからだ」とメールで言われたこともありました。とにかくストレスがすごかったので、24歳の時に転職活動をしてみました。

それでリクルートから内定をもらったんですよ。でも、ビジネス塾で知り合った人から「24歳のあなたの今は、人生の集大成の時期だよ。『いろんな人に感謝している』と言ってたけど、本当にそれができているのかな」と言われて。確かに、まだできることをしっかりやり切れていないなと思って、結果が出るまで頑張ろうと会社に留まりました。

――残った後、営業成績はどうでしたか。

岩切 入社3年目の25歳で、営業成績がトップになりました。東日本大震災の影響で異動があったのも大きかったなと思います。「岩切＝できない」というイメージがない新しい部署で心機一転仕事ができましたから。

そこから継続して結果を出したことで、外資系生命保険会社に勤めていた大学時代の先輩からヘッドハンティングされ、25歳の時に転職しました。FPの資格を取ったのもこの会社で働いていたときで、入社してから3年くらいたったタイミングで取得しています。

「あいつは頭がおかしいから」と言われたことも

――2社目での仕事はいかがでしたか？

岩切 アポイントメントの時間を忘れてしまって、よく怒られましたね。ある時、ミーティングの時間を間違って激しく叱責されたことをきっかけに、会社にいけなくなりました。会社にいると脂汗が止まらなくなったんです。

そこで、病院に行くと適応障害と診断され、出社を制限することになりました。そんな折、上司から「テレビを見ていたら、お前にそっくりな人が出ていて、ADHDと言うらしい。一回診てもらったらいいかも」と連絡がありました。

そこで「もしかして」と思って検査したら、ADHDと診断されました。

――診断が下った時はどんな気持ちでしたか？

岩切 「だよね！ スッキリした！」と思いました。自分がこれまでできなかったこと、苦手だったことを受け入れられたというか。今までは無理に何とかしようと思っていたんですけど、その時からできないことはできない、と割り切れるようになりました。

――ADHDの診断が出てから、差別されたことはありますか？

岩切 ありました。ある証券会社でセミナーをする予定があったのですが、その会社の上層部からストップがかかって中止になったことがあります。また、退職後に聞いたのですが、前職の外資系生命保険会社の同僚に「あいつは頭がおかしいから、そんなやつから保険に入らないほうがいい」と言いふらされていたことを知りました。

後編の記事では、岩切さんが過去に抱えた多額の借金の詳細や、それが元となり裁判所に呼び出しを受けた経験、さらに発達障害FPとして活動する中で感じていることについて聞いています。

写真＝山元茂樹 ／文藝春秋

〈「住民税を滞納して差し押さえ」「奨学金も打ち切り」お金の管理が苦手だった“年収1000万”のADHD男性（39）が「発達障害専門のFP」になったワケ〉へ続く

（田口 ゆう）