◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)

卓球の国際大会、WTTチャンピオンズ横浜2025が7日に開幕。男子シングルスの日本勢は、3選手が出場し、全員が初戦を突破しました。

戸上隼輔選手(世界ランク28位)は、フランスのポレ選手(同38位)に3-0発進。約22分で快勝を飾りました。

今年の全日本王者の松島輝空選手(同20位)は、韓国のイ・サンス選手(同22位)と激突。2017年の世界選手権シングルス銅メダルの難敵相手に第1ゲームは16-18の大接戦を落とすと、第2ゲームも奪われ窮地に立ちます。それでもここから怒とうの3ゲーム連取で大逆転勝利を飾りました。

張本智和選手(同4位)は、オーストラリアのフィン・ルー選手に(同44位)に3-0でストレート勝利発進。次戦はパリオリンピックの男子団体戦準決勝で敗れたスウェーデンのシェルベリ選手と戦います。

8日は宇田幸矢選手(同37位)は、デンマークのグロート選手(同24位)と激突。篠塚大登選手(同23位)は韓国のオ・ジュンソン選手(同16位)と初戦を戦います。

▽7日の日本勢の結果

【男子シングルス1回戦】

◆戸上隼輔 3-0 ポレ(フランス)

11-4/11-9/11-4

◆松島輝空 3-2 イ・サンス(韓国)

16-18/9-11/11-8/11-6/11-7

◆張本智和 3-0 フィン・ルー(オーストラリア)11-5/11-4/11-9