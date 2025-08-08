俳優の北川景子さん（38）が、7日発売の手芸雑誌『COTTON TIME 9月号』からハンドメイド連載をスタート。これまでも自身のSNSで手作りのアイテムを披露してきた北川さんが選ばれたワケや、その腕前を編集部に取材しました。

子どもの入園グッズ作りがきっかけで2024年の秋に久しぶりにミシンに触れてから、次々とアイテムを制作しているという北川さん。連載では、手芸の先生を講師に迎え、オリジナルの作品を作りながらさまざまなコツを学んでいくということです。

北川さんはこれまでXに、自身が手作りした子どものワンピースや幼稚園で使うグッズたちを度々投稿。4月19日には、制作した子どものワンピースの写真を載せると「初めてのワンピースはこのようになりました 粗ミシンのギャザーに初挑戦しました！ 自己評価は70点くらい… 次はもっと上手くできそうです 明日、娘は喜んでくれるでしょうか！？」とコメントし、「今回はプラスナップボタンで。次回はボタンホールに挑戦したい！」とさらなる制作意欲を見せていました。

さらに、7月30日の投稿では、ギンガムチェックの生地で一から制作したバッグを披露。北川さんは「少し前に娘から『赤いワンピース』のリクエストをもらったのですが、前回のワンピース作りでギャザーに苦手意識を持ってしまい手付かずでした 昨日、松木監督からいただいた布でギャザーのトートバッグを作りました！ ギャザーのコツを掴めた気がします」とコメント。

■連載のきっかけ「北川さんのソーイングへの愛情を感じ」 その腕前は？

雑誌の編集部に、北川さんを起用したハンドメイド連載をスタートさせた理由やその腕前、今後の連載について聞きました。

編集部は、北川さんの起用については「Xへの発信で、ポーチやバッグ、子供服をお作りになっていますが弊誌で掲載している作品と非常に親和性があったからです」と回答。

連載スタートの理由を聞くと「北川景子さんのX発信のアイテムを拝見し、ソーイングへの愛情を感じました。そしておそらく手芸が楽しくて仕方がない時期なのではないかとお見受けしました。弊誌ならば、ソーイングのコツや基本操作をお伝えでき、ご本人のよりよいソーイングライフのお手伝いができると考えました」と明かしました。

さらに、「北川さんが連載をすることで、これまでハンドメイドと接点がなかった方々が手芸というジャンルの楽しさや可能性を見出すきっかけになったらうれしいなという思いもありました」と思いをコメントしました。

さらに、北川さんは連載の初回で、“リボンのミニハンドバッグ”をわずか2時間で完成させたということで、完成までのスピードについて「非常に早いと思います。ミシンの掛け方（縫い目もまっすぐ）作業の仕方ひとつひとつがとても的確で、非常に器用な方、そして几帳面で妥協を許さない方だなと感じました。ハンドメイド半年とは思えない腕前です」と、北川さんの腕前を称賛しました。

今後は、子供の枕やマザーバッグ、刺しゅうにも挑戦していきたいと明かしているという北川さん。これからの連載で挑戦するアイテムについては「今後はご本人の意向をお伺いしながら、基本的には北川さんと読者が好きそうなアイテムを選んでいく予定です。ご本人は精力的で“あれもこれもやりたい！“と作りたい気持ちが非常に高まっているので、弊誌を通じて、それを実現していっていただきたいです」をコメントしました。