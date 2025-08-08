男性が「また会いたくなる女性」の特徴。愛され女子の“さりげない魅力”
特別美人じゃなくても、なぜか男性から好かれる女性には、共通する“さりげない魅力”があります。そこで今回は、男性が「また会いたくなる女性」の特徴を紹介します。
共感と承認が上手
恋愛において男性が求めているのは“理解されている感覚”。愛され力の高い女性は「すごいね」や「よく頑張ってるね」と、相手の努力や気持ちを自然に認めるのが上手です。しかも、ただ褒めるのではなく、相手の背景を汲んだ共感も示すでしょう。これは「認められたい」という男性心理を満たす鍵になります。
“甘える”と“甘えさせる”の切り替えが自然
頼るタイミングと、相手を気遣うタイミングのバランスも重要。愛され力の高い女性は、「ちょっと相談してもいい？」と素直に甘える一方で、「最近、疲れてそうだけど大丈夫？」と男性を気遣う余裕も持っています。自分本位にならず、相手の心の余白を見抜く感覚こそモテ要素です。
“ちょうどいい距離感”を作れる
距離が近すぎても、遠すぎても恋は育ちにくいもの。愛され力の高い女性は男性にとって心地よいペースをつかむのが上手です。毎日のようにLINEを送るよりも、「今日はこんなことがあってね」と感情を共有するタイミングを大事にする。その“押し付けがましい所を感じさせないところ”が、「彼女のことをもっと知りたい」と思わせる原動力になります。
愛され力の高い女性になりたいなら、ほんの少し“男性の気持ち”を想像することを普段から意識してみてくださいね。
