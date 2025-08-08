〈「女のケツばっか追ってるからだ」「あいつは頭がおかしい」と言われ…発達障害男性（39）が職場で直面した“生きづらさ”〉から続く

「かつての自分みたいな、派手なお金の使い方をやめたい人をサポートしたい」

ADHD（注意欠如・多動症）の特性もあり、過去にお金遣いの荒さが災いして多額の借金を背負ったという岩切健一郎さん。現在は発達障害者に特化したFP（ファイナンシャルプランナー）として活動している。

ADHDの影響でお金や書類の管理が苦手な岩切さんが、過去に重ねてきた失敗や借金のエピソード、そして発達障害者たちと向き合う中で浮かんできた当事者たちの苦悩について聞いた。（全2回の2回目／最初から読む）



500万円ほどの借金を抱えたことがあり、裁判所から呼び出されたこともあると振り返る岩切さん。現在は「お金の専門家」として活動している

◆◆◆

――岩切さんは29歳の時にADHDだという診断を受けています。ADHDならではの苦労にはどんなことがありましたか？

岩切健一郎さん（以下、岩切） お金や書類の管理がとにかく苦手でした。

まだADHDと診断される前ですが、奨学金の支払いの催促の電話に対応できずに裁判所から原色の派手でカラフルな封筒が送られてきたこともありましたね。裁判所に呼び出されて「毎月、これだけは返済する」という念書を書かされました。

住民税を滞納して差し押さえにあったこともあります。このときは生命保険が差し押さえにあい、解約できなくなりました。自動車保険の更新を忘れたまま事故を起こしてしまい、数百万円の弁償金を支払ったこともあります。ADHDを言い訳にしたくはないですが、家賃の延滞も毎月のようにしていました。

多額の借金を背負ったきっかけは……

――過去、多額の借金を抱えていたそうですね。

岩切 独立する前に勤めていた外資系生命保険会社が、フルコミッション制（＝報酬が完全に売上や契約件数などの成果に基づいて支払われる給与体系）だったので、実質的に個人事業主のような扱いでした。

周りからは個人事業主になると、クレジットカードも作りにくくなるし、ローンも借りにくいと聞いていたので、今のうちにやっておこうと思い、入社前にクレジットカードを作ったのがよくなかったのかもしれません。豪快な社風だったこともあって、自分も金遣いが荒くなっていきました。夕飯は毎日、行きつけのイタリアンで「お任せ」を注文したり……。

――総額いくらの借金を？

岩切 一番借金が多かったのは28歳頃で、奨学金も入れてトータル500万円くらいです。リボ払いで100万円、消費者金融から200万円、知人から100万円です。支出は主に、食費と活動経費、あとはぜいたく品ですね。

お金の使い方が分からないのと、会社の「高いものを買うのがかっこいい」みたいなノリに乗せられて、50万円のベッドや数十万円の腕時計を借金しながらポンポン買っていました。

――外資系生命保険と聞くと収入も多いような気もしますが、それほどの借金があったんですね。

岩切 1年目は年収700万〜800万円で、3年目以降は1000万円前後の年収があったのですが、入ってくる金額も出ていく金額も大きく、書類やお金の管理が苦手で収支が分からなくなっていたのも良くなかったと思います。

現在は親への仕送りも

――借金を完済したのは何歳の時ですか？

岩切 全額返済したのは、31歳のときです。そこから借金は1円もしていません。借金があるときは、いつもソワソワするんですよ。その感覚を二度と味わいたくなくて「お金を使うのが楽しい」という気持ちを、「お金を貯める方が楽しい」と切り替えるようになりました。親に仕送りできるようにもなって、そういう喜びも感じています。

発達障害当事者・家族から寄せられる悩みとは

――FPとして独立したのはいつですか？

岩切 2020年5月、34歳のときです。「発達障害当事者による発達障害専門のお金の相談窓口」として、合同会社ひなたを設立しました。発達障害と診断されてから、入れる保険が限られてしまった経験などを生かして他の当事者の役に立ちたいと思って。

主に、ライフプランを立てたり、保険や住宅ローンの相談に乗ったりしています。最初は保険の相談だけを受け付けていたのですが、かつての自分みたいな派手なお金の使い方をやめたいけどやめられない、そんな人も多くて徐々に活動を広げています。障害を持ったお子さんの資産管理など、保護者からの相談に乗ることもありますよ。

――発達障害当事者や家族からの相談で多いのは、どんな内容なのでしょう。

岩切 「発達障害の診断を受けているので、入れる保険がない」というのが多いですね。あとは住宅ローンに対する不安や「なぜかお金が貯まらない」、「障害者雇用に切り替わって年収が下がるけどどうすればいいか分からない」――こういった相談をよく受けます。

「私もできたから、あなたもできる」とは言いたくない

――発達障害当事者に対して、同じ立場から伝えたいメッセージや感じていることはありますか。

岩切 当事者に伝えたいメッセージは特にないんですよ。いつも「馴染めない」と感じながら社会の中で生きている人が多いと思うので、とにかく応援したい。

「こんな自分でも頑張れば出来たんだから、誰にでも、あなたにでもできるはず！」というメッセージを発信する人もいますが、自分はこのようには伝えたくないと思っています。

――それはなぜでしょう。

岩切 僕は、少し運が良かっただけだからです。さっきの話の続きですが、ファッションモデルが、168センチの僕に「私は頑張ってモデルになれたから、あなたもモデルになれる！」と無責任に言うことって、ないと思うんです。身長も骨格も違うんだから当たり前です。

でも、社会では「私もできたんだから、あなたもできるはず」と錯覚してしまう人が多くいます。遺伝子も生まれ育った環境も違うのにです。「発達障害の自分でもできた」という他人の言葉を信じる必要はありません。この考えの先には、できない人は努力が足りていない、という自己責任論があると感じます。

今うまくいってない人も、本人の努力が足りていないわけではないと思います。環境とか色んな要素があるから、なんでも自己責任にはしたくありません。無理せずに自分らしく生きられる人が増えることを願っています。そのために切り離せないツールである「お金」をサポートするのが自分の役割だと思っています。

写真＝山元茂樹 ／文藝春秋

（田口 ゆう）