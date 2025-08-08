サッカー天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会準々決勝の組み合わせが、7日に決定しました。準々決勝にはJ1から7クラブ、J3から1クラブが進出しています。

前回大会優勝、J1王者でもあるヴィッセル神戸は、今大会唯一J1以外で勝ち上がってきたJ3のSC相模原と対戦。鹿島アントラーズ−FC町田ゼルビア、FC東京−浦和レッズのカードも決定。サンフレッチェ広島は、13日に行われる東京ヴェルディと名古屋グランパスの勝者と対戦します。準々決勝は8月27日に開催。試合会場は、後日発表されます。

【天皇杯準々決勝カード】

町田−鹿島

FC東京−浦和

相模原−神戸

東京V or 名古屋−広島

【天皇杯ラウンド16結果】

◆神戸 2−1 (延長)東洋大学（ノエビアスタジアム神戸）

得点【神戸】井出遥也（前半13分）宮代大聖（延長後半15+1分）【東洋大学】湯之前匡央（前半36分）

◆相模原 2−1(延長) 秋田（レモンガススタジアム平塚）

得点【相模原】郄木彰人（前半34分）加藤拓己（延長後半15分）【秋田】佐藤大樹（後半40分）



◆浦和 2−1 山形（NDソフトスタジアム山形）

得点【浦和】金子拓郎（後半16分）小森飛絢（後半40分）【山形】國分伸太郎（前半10分）



◆鹿島 3−2(延長) 福岡（メルカリスタジアム）

得点【鹿島】チャヴリッチ（前半13分）知念慶（後半7分）鈴木優磨（延長後半11分）【福岡】前嶋洋太（前半45+1分）シャハブ ザヘディ（後半45+3分）

◆広島 3−0 清水（エディオンピースウイング広島）

得点【広島】前田直輝（前半45+1分）中村草太（後半14分）木下康介（後半31分）

◆FC東京 2−1 C大阪（ヨドコウ桜スタジアム）

得点【FC東京】仲川輝人（後半10分）長倉幹樹（後半35分）【C大阪】香川真司（後半15分）

◆町田 1−0 京都（町田GIONスタジアム）得点【町田】藤尾翔太（後半14分）◆名古屋 − 東京V（13日、味の素スタジアム）