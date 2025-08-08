¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò1¤Ë¹¤²¤ë 3Ï¢¾¡³ÚÅ·¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È2.5º¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë
¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï6°Ì¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤é°æ¾åÊþÌéÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£Â³¤¯º´Æ£Ä¾¼ùÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï·ÑÅêºö¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éé¤±¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ï½ªÈ×Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤â¤¢¤È1ËÜ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È5°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÀèÈ¯¤ÎÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¤Èº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤º½ªÈ×¤Þ¤ÇÅê¼êÀï¤òÅ¸³«¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï3ÈÖ¼ê¤Î¶âÂ¼¾°¿¿Åê¼ê¤¬ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¤Ë·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Íø¤·¤¿À¾Éð¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤ò¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4°Ì¤Î³ÚÅ·¤Ï3°Ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤ËËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢Â¼ÎÓ°ìµ±Áª¼ê¤¬Æ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ë¤Ï¡¢¾®¶¿ÍµºÈÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È4ËÜ¤ò½¸¤á¤Æ°ìµó4ÆÀÅÀ¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï2·å°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é²ó°Ê¹ß¤ÏÆÀÅÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
7Æü¤Î»î¹ç¤Î·ë²Ì¡¢¾¡¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬1¤Ë³«¤¤Þ¤·¤¿¡£³ÚÅ·¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢3°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò2.5¤Þ¤Ç½Ì¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú7Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì¡Û
¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 2-1 ¥í¥Ã¥Æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾¾ËÜÀ²¡Ê5¾¡3ÇÔ¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥µ¥â¥ó¥º¡Ê4¾¡3ÇÔ¡Ë
¡¡¥»¡¼¥Ö¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¿ù»³°ì¼ù¡Ê2¾¡2ÇÔ15S¡Ë
¢¡À¾Éð 2-0 ÆüËÜ¥Ï¥à
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÀ¾Éð¡Ûº£°æÃ£Ìé¡Ê7¾¡4ÇÔ¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¶âÂ¼¾°¿¿¡Ê4¾¡5ÇÔ¡Ë
¡¡¥»¡¼¥Ö¡ÚÀ¾Éð¡ÛÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡Ê2¾¡1ÇÔ22S¡Ë
¡¡ËÜÎÝÂÇ¡ÚÀ¾Éð¡Û¸Å²ìÍªÅÍ3¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú³ÚÅ·¡ÛÆ£Ê¿¾°¿¿¡Ê1¾¡2ÇÔ5S¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¥Ú¥ë¥É¥â¡Ê2¾¡3ÇÔ¡Ë