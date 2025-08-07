これ“別れの予兆”です。恋心が冷め始めた男性が見せる「サイン」
なんとなくLINEの返信がそっけない、会う頻度が減った…。そんな事態が目に見えてきたら、もしかすると別れの予兆かもしれません。そこで今回は、恋心が冷め始めた男性が見せる「サイン」を紹介します。
連絡が雑になる
以前は毎日マメにLINEのやり取りをしていたのに、既読スルーが増えた。返事がスタンプだけ、話題を広げないなどの行動が見られるようになったら、彼の中で「連絡を取りたい」という意欲が薄れている可能性があります。きっと“距離を取りたい”という無言のサインなのでしょう。
デート中に“スマホばかり触る”
一緒にいてもスマホばかり。あなたの話にも上の空でリアクションが薄い。こうした態度が続くなら、彼の関心が別のところに向き始めているのかもしれません。気持ちが離れていくと、目の前の関係に集中できなくなる男性は少なくないのです。
未来の話をしなくなる
「次はどこ行こうか？」「来月どうする？」など、未来についての話題が減ってくるのも、別れの予兆かも。もしかしたら、関係を続けるべきかを考え始めているのでしょう。なぜなら、関係を続けたいと思っているとき、男性は自発的に“未来の共有”をしてくるものだからです。
彼の態度に違和感を覚えたとき、つい「浮気してる？」「私のこと嫌いになった？」と問い詰めたくなるでしょう。でも、そういう時こそ対話が大事。お互いに本音を話せる場をつくることで、２人の関係を前向きに動かしてくださいね。
