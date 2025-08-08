敗戦の1年前、1944年8月に起きた戦時下最大の学童死亡事件「対馬丸事件」。その真相に迫るドキュメンタリー映画『満天の星』が公開中だ。共同監督として初のメガホンを取ったのは、プロデューサー・葦澤恒と、俳優・寿大聡。なぜ、「対馬丸」の映画化に挑んだのか。ふたりの監督に、その動機と想いを聞いた。

対馬丸からボートで逃げる人たち ©2024映画「満天の星」製作委員会

犠牲者推定1484人、国が敷いた箝口令

史上最大の学童死亡事件といわれる「対馬丸事件」の真相に迫るドキュメンタリー映画『満天の星』。本作は記録ではなく“記憶のバトン”を未来へ手渡す映画だ。プロデューサーとして数多くの作品を生み出してきた葦澤恒さんと、無名塾出身の俳優・寿大聡さんが共同で監督を務め、制作した。

戦局が悪化し、沖縄の人々に過酷な現実が迫るなか、対馬丸の悲劇はそれに先んじて起きた。だがこの事件は、戦後長く歴史からこぼれ落ちていた。

1944年8月22日。沖縄から九州へ疎開する民間人1661人（うち学童が834人）を乗せた陸軍徴用船「対馬丸」が、アメリカ軍の潜水艦ボーフィン号に追尾され、魚雷によりわずか10分で撃沈された。犠牲者は推定1484人。そのうち約半数の784人は学童だった。

この悲劇が当時あまり知られなかったのは、阿鼻叫喚の船内から夜の海に脱出し、体力の限界を超えて生き延びた生還者に、国が厳しい箝口令を敷いたからだった。生存者は家族にも誰にも対馬丸の撃沈について語ることを禁じられ、「話せば銃殺刑になると脅された」という証言もある。そのため、長らく真相が明かされることはなかったのだ。

寿大聡さんの祖父・中島郄男さんは対馬丸の生存者だった。寿大さんは、子どもの頃から祖父が語り部として学校や地域の集会などで対馬丸の証言をする姿を見てきたと話す。

「最年少甲板員として17歳で対馬丸に乗船した祖父は、数少ない生存者のひとりでした。沈没の衝撃でバラバラになった筏を集めてつなげ、7人を救助したと語っていました」

米潜水艦は疎開船と知って攻撃したのか

祖父から話を聞くにつれ、史上最大の学童死亡事件といわれている対馬丸事件がなぜあまり知られてこなかったのか、怒りを感じるようになったという寿大さん。

「そもそも、ボーフィン号は、対馬丸が学童を乗せた疎開船と知って攻撃したのか。そして護衛艦『宇治』と『蓮』はなぜ対馬丸を見捨てて逃げたのか。その真相を知り、それを形にして後世に伝えたいと、ずっと思っていました」（寿大さん）

祖父や生存者への取材を重ね、声を拾い上げてきた寿大さん。対馬丸の事件を後世に伝えていくために、20年以上テレビ局や映画制作会社に企画を持ち込んできたが、企画が通ることはなかった。

「テレビや映画がダメならと、舞台やアニメ、ラジオドラマなどあらゆる媒体を模索しましたが、実現には至りませんでした。資金調達も難しく、対馬丸の証言を形に残すのはもう無理なのではないかと諦めかけていました」

自身の祖父を演じることを通じて、その心に近づく

しかし、3年前についに映画化が決定。長年の夢をようやく実現できるチャンスをつかんだ。事件の語り部が次々と鬼籍に入っていく中で、映画を通して次の世代に記憶を継承したいと考えた寿大さん。真っ先に、20年以上前に俳優仲間として知り合い、交友を深めてきた葦澤恒さんに声をかけた。当初は葦澤さんが単独で監督する予定でスタートしたが、構成や演出などで意見を交わすうちに、寿大さんと葦澤さんの共同監督という形に落ち着いた。

本作の終盤で、寿大さん自身が祖父・中島郄男を演じるシーンは、葦澤さんがもっともこだわった場面だという。

「この映画では、命を語り継ぐことの意味そのものを問いかけています。『なかったこと』にされた事件の生存者の声を広く世の中に届けるため、そして、寿大さんがお祖父さんの心に近づくための手段として、彼の俳優というスキルを使わない手はないと思いました」（葦澤さん）

情報化社会になったいまは、スマホ1台あれば、何でも検索して調べられる。しかし、調べれば誰でもわかる事実をただ並べたところで、観客の心には刺さらないと葦澤さんは語る。

「戦争を経験していない僕たちの世代が、どうやったら実感をもって伝えられるかと考えたとき、寿大さんなら、その俳優というスキルを活かし、祖父を演じることを通して、自分自身が祖父の心、喜びも哀しみも、しっかりと自分の心に落とし込める。それが重要だと思いました」

ドキュメンタリーに俳優が演じるシーンを入れることに強い抵抗があった寿大さんだったが、最終的には「俳優である自分にしかできない表現方法」と腹をくくり、シーンに挑んだ。

「実際に祖父がインタビューを受けた映像も残っているので、それを自分が再現することは勇気のいることでした。独りよがりに見えてしまうことへの恐れもあった。でも葦澤さんと話し合いを重ねるなかで、納得して臨むことができました」（寿大さん）

大義名分のために犠牲になった多くの子どもたち

『満天の星』は、語りすぎず、描きすぎず、観る者の想像力に委ねる表現が印象的だ。取材映像に加え、アニメーションを描き上げる過程や、ナレーション、音楽など、多彩な映画表現を通して、「考えるのは観客」という、ふたりの信念を垣間見せる。

「体験者が語れる時間は、もうわずかしか残されていません。だからこそ、記録ではなく、記憶として誰かの心に託す必要がありました。語り部の方々が、『生き残ったのは後世に伝える使命があるからだ』とおっしゃっていたように、僕たちも使命感を持ってこの映画を作りました」（葦澤さん）

ロシアによるウクライナ侵攻もふたりの使命感を強める一因となった。戦争の理不尽さ、愚かさを肌で感じるために、ふたりはウクライナへもカメラを向けている。

全国公開に先駆け、7月から始まった沖縄先行上映では「対馬丸のことを映画にしてくれてありがとう」という感謝の声が多く寄せられたという。

「戦争完遂という国の大義名分のために、何の罪もない多くの子どもたちが犠牲になったのです。対馬丸事件を知ることで、戦争の悲惨さや愚かさをふりかえってほしい。そして願わくば、僕らと同世代の人たちには、この先戦争のない世界をどうやってつくっていくのか、子どもたちの未来をどう守っていくのかを一緒に考えてほしいと思います」（葦澤さん）

寿大さんもこう続ける。

「取材では、対馬丸の体験を語らなかった人たちもいました。その“語れない”恐怖も、痛みも、忘れたいと思った気持ちも、すべて戦争の一部だと思います。平和な日常は決してあたりまえのものではありません。学校でも家庭でも、この映画をきっかけに少しでも戦争のことを話す機会が増えたら。それこそが平和をつなぐ一歩になると信じています」

『満天の星』

一夜で784人の子どもたちが命を落とした、戦時下史上最大の学童死亡事件「対馬丸事件」。当時、この悲劇は箝口令により徹底的に秘匿とされ、その詳細は長らく闇に包まれていた。対馬丸事件の生存者である中島郄男は、事件当時「対馬丸」の甲板員として乗船。沈没の衝撃でバラバラになった筏を、暗闇の海上を泳いで一つ一つ探し、それらを繋げ7人を救助した。数日間の漂流の末、奇跡的に生還したが、その後も、事件に関する厳しい情報統制の中で苦しみ続けた。中島郄男を祖父に持つ俳優・寿大聡は、祖父の死をきっかけにその足跡を辿り、事件の真相に迫る旅に出る。戦争の理不尽さ、そして人々の記憶に埋もれた真実を追求する中で、寿大の旅は戦地ウクライナにまで及ぶ。その旅の果てで私たちが見るものとは。

監督：葦澤恒、寿大聡／出演：寿大聡、中島郄男、平良啓子、仲田清一郎、上原清、高良政勝、田中真弓（ナレーション）／日本／84分／配給：NAKACHIKA PICTURES ／©2024映画「満天の星」製作委員会／公開中

