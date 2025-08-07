本気で好きになっている証拠。男性が無意識にしてしまう「本命行動」
本気で女性を好きになると、その女性の前でしか見せない行動が男性にはあるもの。
そこで今回は、そんな男性が無意識にしてしまう「本命行動」を紹介します。
カッコいいところだけでなくカッコ悪いところも見せる
好きな女性ができると、基本的に男性はカッコいいところを見せようとするもの。
そして、一方で好きな女性に親近感を持ってもらおうと、カッコ悪いところも見せて心を許している様子を見せようともするでしょう。
褒めるだけでなく叱咤激励する
好きな女性ができると、男性は褒めることで距離を縮めようとするもの。
そして、さらに女性と距離を縮めようとするために、一歩踏み込んで叱咤激励もするようにもなります。
単に褒めるだけなら誰でもできることですが、叱咤激励するということはその女性のことを親身に思っている表れでもあり、本気度の高さの表れる行動と言えるでしょう。
好きな女性に対して真剣な想いを伝えるべく今回紹介した行動を男性はするものなので、気になる男性の行動と照らし合わせてみてくださいね。
