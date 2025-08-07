意外とモテる男性にも多し。嫉妬深い男性に見られる「特徴」

彼氏が嫉妬深いタイプだと、束縛が強かったりなど、窮屈さを感じる場面が多くなってしまうでしょう。

しかも、意外とモテる男性であっても嫉妬深かったりするものです。

そこで今回は、そんな嫉妬深い男性に見られる「特徴」を紹介します。

身だしなみや男性への言動を細かくチェックする


嫉妬深い男性はとにかく自分の彼女が他の男性から好意を向けられるのを嫌がるものです。

そのため、身だしなみや男性への言動を細かくチェックするでしょう。

例えば肌の露出やボディラインがわかる服装をするのを嫌がったり、他の男性に笑顔で対応しているのを見て不機嫌になったりなど、「もっとこうしてほしい」といった要求が多くなります。

彼女の予定を詳細に把握しようとする


嫉妬深い男性は、自分の彼女が「誰とどこで何をしているのか」をとにかく気にする傾向も。

そのため、彼女の予定を詳細に把握しようとするところがあります。

例えば「職場の同僚たちと食事」という予定であっても、その場に男性がいないかどうかを極端に気にすることがあったりするでしょう。

他の男性に敵意を見せる


嫉妬深い男性は、彼女の周りにいる他の男性に敵意を見せる傾向も。

それは単なる男友達や、学生時代の友人に対してもそうで、「恋愛感情なんてない」と言ったところで信じてくれなかったりすることがあります。

嫉妬深い男性は詮索や束縛を繰り返すことで、自分の彼女のことを意のままにコントロールしようとする傾向があるので、ぜひ今回紹介した特徴が彼氏に見られるなら、きちんと話し合ったり、距離を置くようにしたりなどして、関係性の改善を図ってみてくださいね。

