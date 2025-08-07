あれ、好きかも…？男性が本命女性につい見せちゃう「本命サイン」
男性の好意はわかりやすく表現されるとは限りません。むしろ、無意識に“本命サイン”が出ていることの方が多いんです。そこで今回は、意外と見逃しがちな男性が本命女性につい見せちゃう「本命サイン」を紹介します。
なぜか“自虐ネタ”を話してくる
普段は強がっているのに、急に「俺ってほんとダメでさ…」なんて自虐する男性。実はこれ、“好きな相手にはありのままを知ってほしい”というサインです。男性は本命女性の前になると、かっこつけるより“理解してほしい”気持ちが勝るようになります。
恋愛観やタイプを聞いてくる
「どんな人がタイプなの？」「恋愛ってさ…」といった話題を振ってくるのは、恋のアンテナを張っている証拠。特に、自分の恋愛観を語る時に少し照れたり緊張している様子が見えたら、それは“あなたが気になる”という無意識の表れです。
普段と“ちょっと違う”言動が増える
テンションが高すぎる、逆にぎこちない、目を見てくれない…。そんな普段と“ちょっと違う”彼の言動には要注目です。恋をすると男性も不器用になるもの。無意識のうちにあなたを意識しているからこそ出る“変化”でしょう。
恋のはじまりは、案外さりげなく訪れるもの。今回紹介したサインが複数見られるなら、その男性はすでにあなたを“特別な存在”として見ている可能性が高いですよ。
