Ã«¸ý¸çÏ¯¤¬´ÆÆÄ¡ß¶áÆ£¾¡Ìé¤¬¥¥ã¥é¸¶°Æ¡¡¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡ÙÍèÇ¯3.13±Ç²è²½¡ª¡¡¼ç¿Í¸øÀ¼Í¥¤ÏáÄ¿¿¤¢¤ß
¡¡¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ã«¸ý¸çÏ¯´ÆÆÄ¤È¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¡ØËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¸¶²è¤òÌ³¤á¤ë¶áÆ£¾¡Ìé¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛáÄ¿¿¤¢¤ß¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë·ÑÅÄ¥Õ¥¸¥³¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1900Ç¯Âå½éÆ¬¡¢º¤Æñ¤Ê»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À±¡ã¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡ä¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¾¯½÷¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï²è²È¤òÌ´¸«¤ë¾¯½÷¥Õ¥¸¥³¡£¤½¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏáÄ¿¿¤¢¤ß¡£À¼¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢áÄ¿¿¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥³¤È¤¤¤¦ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¿¿µÕ¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ìòºî¤ê¤äÀ¼Í¥¤È¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤Î°ã¤¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Õ¥¸¥³Ìò¤ËáÄ¿¿¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Ã«¸ý¸çÏ¯´ÆÆÄ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥Õ¥¸¥³¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö½ã¿è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢´ë¤ß´¶¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«¤Ë¿Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤òµ¯ÍÑ¤Î´ð½à¤Ë¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤ÎáÄ¿¿¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¼ç¿Í¸ø¥Õ¥¸¥³¤¬Éô²°¤ÎÁë¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òË¾¤ß¡¢¤³¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¶áÆ£¾¡Ìé¡£
¡¡º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶áÆ£¤Ï¥¢¥ë¥Ü¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Öº£´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ï¤¹¤°ÍÍ¡¢Ãú½Å¡©¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¢¤½¤³¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÇ®°Õ¤Ë²¡¤µ¤ì²÷Âú¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸²è¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¸¶²è¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é£·Ç¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î±Ç²è¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥Õ¥¸¥³Ìò¡¿áÄ¿¿¤¢¤ß
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù¤Ë·ÑÅÄ¥Õ¥¸¥³Ìò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ËÌ¿¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿À¤³¦¤¬°ìµ¤¤Ë¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëº¢¤Ë¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¼«Í³¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È´õË¾¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òÍÙ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥³¤È¤¤¤¦ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¿¿µÕ¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ìòºî¤ê¤äÀ¼Í¥¤È¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤Î°ã¤¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
20À¤µª½éÆ¬¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤äÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤¤¡¢½÷À¤¬¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¤Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤Ë¤â¡¢¼«Í³¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ÆÎÉ¤¤¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ë¤â´¶¤¸¤ÇÌã¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ã«¸ý¸çÏ¯´ÆÆÄ
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤Ê¤«¡¢¼«¼çÀ©ºî¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤Èºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÒáÄ¿¿¤¢¤ßµ¯ÍÑÍýÍ³¡Ó
½ã¿è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢´ë¤ß´¶¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«¤Ë¿Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬º£²ó¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç»ä¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿À¼¤Î´ð½à¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ ¶áÆ£¾¡Ìé
7Ç¯Á°¤Î5·î¤Ë¡¢Ä¹Ìî¤ÎËÍ¤Î¼«Âð¤Þ¤ÇË¬¤Í¤ÆÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ü¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥«¥ë¥¡¦¥é¥¸¡¼¥Ö¤µ¤ó¤À¡£ÅöÁ³½éÂÐÌÌ¡£¤½¤ÎÈà¤«¤é¡¢º£´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ï¤¹¤°ÍÍ¡¢Ãú½Å¡©¡¡¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸²è¤À¤±¤Ç¤â¡Ä¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÇ®°Õ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ª°ú¤¼õ¤±¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤«¤é¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸²è¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¸¶²è¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é7Ç¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î±Ç²è¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£¥é¥¸¡¼¥Ö¤µ¤ó¡ª¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡ª¡¡À®¸ù¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛáÄ¿¿¤¢¤ß¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë·ÑÅÄ¥Õ¥¸¥³¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1900Ç¯Âå½éÆ¬¡¢º¤Æñ¤Ê»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À±¡ã¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡ä¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¾¯½÷¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Õ¥¸¥³Ìò¤ËáÄ¿¿¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Ã«¸ý¸çÏ¯´ÆÆÄ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥Õ¥¸¥³¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö½ã¿è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢´ë¤ß´¶¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«¤Ë¿Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤òµ¯ÍÑ¤Î´ð½à¤Ë¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤ÎáÄ¿¿¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¼ç¿Í¸ø¥Õ¥¸¥³¤¬Éô²°¤ÎÁë¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òË¾¤ß¡¢¤³¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¶áÆ£¾¡Ìé¡£
¡¡º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶áÆ£¤Ï¥¢¥ë¥Ü¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Öº£´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ï¤¹¤°ÍÍ¡¢Ãú½Å¡©¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¢¤½¤³¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÇ®°Õ¤Ë²¡¤µ¤ì²÷Âú¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸²è¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¸¶²è¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é£·Ç¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î±Ç²è¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥Õ¥¸¥³Ìò¡¿áÄ¿¿¤¢¤ß
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¤Ëºé¤¯¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡Ù¤Ë·ÑÅÄ¥Õ¥¸¥³Ìò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ËÌ¿¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿À¤³¦¤¬°ìµ¤¤Ë¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëº¢¤Ë¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¼«Í³¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È´õË¾¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òÍÙ¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥³¤È¤¤¤¦ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¿¿µÕ¤Ê½÷¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ìòºî¤ê¤äÀ¼Í¥¤È¤¤¤¦¤ª¼Çµï¤Î°ã¤¤¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ú¤·¤¯±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
20À¤µª½éÆ¬¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤äÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤¤¡¢½÷À¤¬¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¤Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤Ë¤â¡¢¼«Í³¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ÆÎÉ¤¤¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ë¤â´¶¤¸¤ÇÌã¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ã«¸ý¸çÏ¯´ÆÆÄ
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤Ê¤«¡¢¼«¼çÀ©ºî¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤Èºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÆ£¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÒáÄ¿¿¤¢¤ßµ¯ÍÑÍýÍ³¡Ó
½ã¿è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢´ë¤ß´¶¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«¤Ë¿Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬º£²ó¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç»ä¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿À¼¤Î´ð½à¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ ¶áÆ£¾¡Ìé
7Ç¯Á°¤Î5·î¤Ë¡¢Ä¹Ìî¤ÎËÍ¤Î¼«Âð¤Þ¤ÇË¬¤Í¤ÆÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ü¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥«¥ë¥¡¦¥é¥¸¡¼¥Ö¤µ¤ó¤À¡£ÅöÁ³½éÂÐÌÌ¡£¤½¤ÎÈà¤«¤é¡¢º£´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ï¤¹¤°ÍÍ¡¢Ãú½Å¡©¡¡¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸²è¤À¤±¤Ç¤â¡Ä¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÇ®°Õ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ª°ú¤¼õ¤±¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤«¤é¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸²è¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¸¶²è¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é7Ç¯¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î±Ç²è¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£¥é¥¸¡¼¥Ö¤µ¤ó¡ª¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡ª¡¡À®¸ù¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£