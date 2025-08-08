ブラッド・ピットの母ジェーン・エタ・ピットさんが亡くなる 84歳
ブラッド・ピットの母ジェーン・エタ・ピットさんが亡くなったことがわかった。84歳だった。
【写真】ジェーンさんの写真を大量にシェアしたブラッドの姪
ブラッドの姪にあたるシドニー・ピットが現地時間8月6日にインスタグラムを更新し、ジェーンさんとの思い出の写真の数々を公開。「私の大切なおばあちゃん、ジェーン・エッタ。私達はまだ、あなたを行かせる準備が出来ていなかったけれど、あなたがやっと、再び歌い、踊り、絵を描く自由を手にしたと思えば、少しだけ気持ちが楽になります」と綴った。
続けて、「おばあちゃんのことを知っているならば、彼女が大きな心の持ち主で、周囲の皆や全てのことを気にかけていたことをご存じでしょう。彼女は私に、絵の描き方や、強くなる方法、優しさで導くこと、神を愛すること、小さなことに喜びを見出すことを教えてくれた。私たちを笑わせるために、すごくバカげたゲームを編み出し、公平さを信じ、他を優先し、正しいことだからという理由で、良い行いをしてきた」と祖母を称賛。
「毎年新学期の前には“特別な日”にするために、孫たちそれぞれが望むことを何でもさせてくれた（パパも付き合わされたよね…でも実は楽しんでいたって知ってるよ）」「14人の孫全員に付き合ってくれた。彼女の愛には限りがなく、会う人皆がそれを感じた」「彼女なしに、どうやって乗り越えたら良いか分からないけれど、筆遣いや優しさの、ハチドリの囁きひとつひとつに、彼女が宿っていると知っています。彼女は純粋な愛そのものでした」と綴った。
TMZによれば、ジェーンさんはこの数日の間になくなったそう。ブラッドの両親は公の場に出ることはなかったが、ブラッドは母ととても親しく、アカデミー賞授賞式などで、レッドカーペットを一緒に歩いたこともあった。
引用：「Sydney Pitt」インスタグラム（＠pidney）
【写真】ジェーンさんの写真を大量にシェアしたブラッドの姪
ブラッドの姪にあたるシドニー・ピットが現地時間8月6日にインスタグラムを更新し、ジェーンさんとの思い出の写真の数々を公開。「私の大切なおばあちゃん、ジェーン・エッタ。私達はまだ、あなたを行かせる準備が出来ていなかったけれど、あなたがやっと、再び歌い、踊り、絵を描く自由を手にしたと思えば、少しだけ気持ちが楽になります」と綴った。
「毎年新学期の前には“特別な日”にするために、孫たちそれぞれが望むことを何でもさせてくれた（パパも付き合わされたよね…でも実は楽しんでいたって知ってるよ）」「14人の孫全員に付き合ってくれた。彼女の愛には限りがなく、会う人皆がそれを感じた」「彼女なしに、どうやって乗り越えたら良いか分からないけれど、筆遣いや優しさの、ハチドリの囁きひとつひとつに、彼女が宿っていると知っています。彼女は純粋な愛そのものでした」と綴った。
TMZによれば、ジェーンさんはこの数日の間になくなったそう。ブラッドの両親は公の場に出ることはなかったが、ブラッドは母ととても親しく、アカデミー賞授賞式などで、レッドカーペットを一緒に歩いたこともあった。
引用：「Sydney Pitt」インスタグラム（＠pidney）