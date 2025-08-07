こんなはずじゃなかった。男性が交際後に「ガッカリすること」
交際をスタートさせてから「こんなはずじゃなかった」と思うことはお互いにあるでしょう。
そこで今回は、男性が交際後に「ガッカリすること」を紹介します。
だらしないことが判明した
交際前は身だしなみも立ち振る舞いもきちんとしていたのに、交際がスタートしてしばらく経つと、途端にだらしくなったり、粗暴な言動が目立つようになったりなどすると男性は確実にガッカリするでしょう。
やはり最初の印象と実像の悪い意味でギャップが大きすぎると関係悪化の原因になりかねないので注意すべきです。
悪口や陰口を口にすることが多い
交際前はあまり悪口や陰口を口にしなかった女性でも、交際後に安心感から悪口や陰口を頻繁に口にするようになることも。
そんな女性の姿に幻滅して「交際しなきゃよかった」「早く関係を切りたい」などと考え始める男性は少なくありません。
また、悪口や陰口を叩く女性の姿を見て「いつか彼女のダーゲットにされそう」といった不安を持つようにもなります。
意外とダメ出ししてくる
交際前は自分に対して「支えてあげたい」「尽くしたい」といった姿勢を持っていた女性といざ交際を始めると、女性が意外にもダメ出しばかりしてくるようだと、男性は裏切られた気持ちになります。
また、ダメ出しするということは男性のプライドを傷つけることと同義なので、途端に男性の恋心は冷めきっていくでしょう。
実際に交際をスタートさせた後に今回紹介したような欠点を見つけてしまうと、男性は「なんとか関係をリセットしたい」と考えるようになるので、ぜひ注意していきましょうね。
