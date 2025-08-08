高橋文哉、東野圭吾原作アニメ映画『クスノキの番人』で主演！ 共演に天海祐希 メイキングPV＆特報解禁 公開は来年1.30
アニメ映画『クスノキの番人』より、ティザービジュアル、本編映像初公開となる特報映像が解禁。公開日は2026年1月30日に決まった。主人公の直井玲斗役を長編アニメーション映画で初主演となる高橋文哉、物語のカギを握る玲斗の叔母・柳澤千舟役を天海祐希が演じる。2人のコメント＆メイキングPVが到着した。
【動画】声優陣に高橋文哉、天海祐希！ アニメ映画『クスノキの番人』本編映像初公開
累計100万部を突破した東野圭吾の同名小説（実業之日本社文庫刊）がアニメーション映画化。東野原作作品初のアニメーション映画となる。監督は伊藤智彦。
理不尽な解雇により職を失った青年・直井玲斗は、追い詰められた末の過ちで逮捕される。運に身を委ね、将来を思い描くことも、人生の選択を自ら決める意志もなかった。そんな彼に運命を変える出会いが訪れる。依頼人の指示に従うなら、釈放する―突如現れそう告げる弁護士の条件を呑んだ玲斗の前に現れたのは柳澤千舟。大企業・柳澤グループの発展に大きく貢献してきた人物であり、亡き母の腹違いの姉だという。「あなたに、命じたいことがあります」それは、月郷神社に佇む“クスノキの番人”になることだった。
戸惑いながらも番人となった玲斗は、さまざまな事情で境内を訪れる人々と出会う。クスノキに定期的に足を運び続ける男・佐治寿明。その娘で父の行動を不審に思う女子大生・佐治優美。家業の継承に葛藤する青年・大場壮貴、彼らや千舟と関わるうちに、玲斗の世界は、少しずつ色を帯びていく―だが、玲斗はまだ、クスノキが持つ“本当の力”を知らなかった。やがてその謎は、玲斗の人生をも巻き込みながら、彼を思いもよらぬ真実へと導いていく。
このたび、解禁となったのは、「その木に祈れば願いが叶う」といわれる圧倒的な存在感を放つクスノキと何かを念じる玲斗の姿が映されている特報映像。物語のカギを握る叔母・柳澤千舟が玲斗に命じた“クスノキの番人”とは一体何のための仕事なのか？ そしてクスノキが持つ“本当の力”とは…？ ミステリアスな“クスノキ”に、幻想的な景観など、豪華クリエイター陣による卓越した映像美が垣間見えるシーンも詰め込まれ、より期待が高まる仕上がりとなっている。
あわせて解禁となったティザービジュアルでは、番人の仕事を命じられた玲斗と、その奥にずっしりと祀られている巨大なクスノキの麓が描かれている。背景のクスノキは、木目や岩肌、その細部までも細やかな線で丁寧に描き込まれており、こちらもクリエイター陣の熱量と本作のクオリティの高さがうかがえるビジュアルとなっている。
クスノキの番人となる主人公・直井玲斗役を演じるのは、高橋文哉。本作で長編アニメーション映画の初主演となった。高橋は、「東野圭吾先生の作品が、初の劇場アニメーション化。そんな記念すべき本作で主演を務めさせていただけることに、大きな喜びと責任を感じています。プレッシャーもありましたが、監督とお話しする中で、作品への熱い想いに触れ、自然と気持ちが前を向いたのを覚えています」とうれしさと同時にプレッシャーも感じていたという。
そのうえで、「役者として、映画『クスノキの番人』を通して届けることができる想いを、できる限りちりばめたつもりです。この物語との出会いが皆さんにとって何かの“きっかけ”となれば幸いです。」と本作に込めた熱い想いを明かしている。
そして物語のカギを握る叔母であり、玲斗に“クスノキの番人”になることを命じる柳澤千舟役には、天海祐希が決定。声の出演は8年ぶりとなる。「出演を決めたきっかけは、監督からいただいた一通のメールです。その言葉に込められた情熱と誠実さに心を動かされ、「私にできることがあるのなら、ぜひお力になりたい」と強く感じました」と出演のきっかけを明かす天海。
本作の魅力については、「現代を生きる私たちは、時に自分の道に迷い、不安を抱えることがあります。そんなときこそ、千舟や玲斗、本作に登場する人々の視点にふれることで、物事の見方を少し変えてみる勇気や、大切な人との関係にそっと目を向けてみようと思える時間を過ごしていただけたら嬉しいです」と語っている。
アフレコ現場で迫真の演技を魅せる2人のメイキングPVも公開。高橋と天海が息を吹き込む玲斗と千舟のキャラクターや、彼らの関係性にも注目したい。
さらに、豪華制作陣も併せて発表。脚本は「ハイキュー!!」「ブルーロック」シリーズ、『僕だけがいない街』（16年）などで原作の魅力を余すことなく翻案してきた岸本卓。キャラクターデザインは『ブルーピリオド』原作者の山口つばさと、『かがみの孤城』（22年）でキャラクターデザイン協力を務めた板垣彰子がタッグを組み、共にキャラクターを創り上げた。
そして美術監督は『天気の子』（19年）のほか、アヌシー国際アニメーション映画祭2025で審査員賞を獲得し話題の『Chao』（25年）などを手掛けてきた滝口比呂志が担当。より一層作品への期待が高まる一流のクリエイター陣が集結した。
映画『クスノキの番人』は、2026年1月30日公開。
高橋、天海のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高橋文哉
東野圭吾先生の作品が、初の劇場アニメーション化。そんな記念すべき本作で主演を務めさせていただけることに、大きな喜びと責任を感じています。プレッシャーもありましたが、監督とお話しする中で、作品への熱い想いに触れ、自然と気持ちが前を向いたのを覚えています。
玲斗の迷いながらも前へ進もうとする姿には、年齢の近さもあって自然と自分を重ねました。現場で生まれる空気に支えられながら、千舟役の天海祐希さんとの掛け合いに向き合えたことは、自分にとってかけがえのない経験です。
本作には、日常の中で見落としがちな「人生を振り返る機会」や「自分自身と向き合う時間」が数多く織り込まれています。観る方それぞれの人生に寄り添う瞬間が、きっとこの物語のどこかにあると思います。役者として、映画『クスノキの番人』を通して届けることができる想いを、できる限りちりばめたつもりです。この物語との出会いが皆さんにとって何かの“きっかけ”となれば幸いです。
■天海祐希
出演を決めたきっかけは、監督からいただいた一通のメールです。その言葉に込められた情熱と誠実さに心を動かされ、「私にできることがあるのなら、ぜひお力になりたい」と強く感じました。
声のお仕事は毎回新たな挑戦ですが、アニメーションならではの表現の可能性に触れられることは、私自身にとっても貴重な学びとなっています。今回も、柳澤千舟という女性の人生と歩みを想像しながら、言葉一つひとつに自然な重みが宿るよう心を込めて臨みました。
現代を生きる私たちは、時に自分の道に迷い、不安を抱えることがあります。そんなときこそ、千舟や玲斗、本作に登場する人々の視点にふれることで、物事の見方を少し変えてみる勇気や、大切な人との関係にそっと目を向けてみようと思える時間を過ごしていただけたら嬉しいです。
映画館でのひとときが、皆さまの日常に小さな温もりを届けられますように。
【動画】声優陣に高橋文哉、天海祐希！ アニメ映画『クスノキの番人』本編映像初公開
累計100万部を突破した東野圭吾の同名小説（実業之日本社文庫刊）がアニメーション映画化。東野原作作品初のアニメーション映画となる。監督は伊藤智彦。
戸惑いながらも番人となった玲斗は、さまざまな事情で境内を訪れる人々と出会う。クスノキに定期的に足を運び続ける男・佐治寿明。その娘で父の行動を不審に思う女子大生・佐治優美。家業の継承に葛藤する青年・大場壮貴、彼らや千舟と関わるうちに、玲斗の世界は、少しずつ色を帯びていく―だが、玲斗はまだ、クスノキが持つ“本当の力”を知らなかった。やがてその謎は、玲斗の人生をも巻き込みながら、彼を思いもよらぬ真実へと導いていく。
このたび、解禁となったのは、「その木に祈れば願いが叶う」といわれる圧倒的な存在感を放つクスノキと何かを念じる玲斗の姿が映されている特報映像。物語のカギを握る叔母・柳澤千舟が玲斗に命じた“クスノキの番人”とは一体何のための仕事なのか？ そしてクスノキが持つ“本当の力”とは…？ ミステリアスな“クスノキ”に、幻想的な景観など、豪華クリエイター陣による卓越した映像美が垣間見えるシーンも詰め込まれ、より期待が高まる仕上がりとなっている。
あわせて解禁となったティザービジュアルでは、番人の仕事を命じられた玲斗と、その奥にずっしりと祀られている巨大なクスノキの麓が描かれている。背景のクスノキは、木目や岩肌、その細部までも細やかな線で丁寧に描き込まれており、こちらもクリエイター陣の熱量と本作のクオリティの高さがうかがえるビジュアルとなっている。
クスノキの番人となる主人公・直井玲斗役を演じるのは、高橋文哉。本作で長編アニメーション映画の初主演となった。高橋は、「東野圭吾先生の作品が、初の劇場アニメーション化。そんな記念すべき本作で主演を務めさせていただけることに、大きな喜びと責任を感じています。プレッシャーもありましたが、監督とお話しする中で、作品への熱い想いに触れ、自然と気持ちが前を向いたのを覚えています」とうれしさと同時にプレッシャーも感じていたという。
そのうえで、「役者として、映画『クスノキの番人』を通して届けることができる想いを、できる限りちりばめたつもりです。この物語との出会いが皆さんにとって何かの“きっかけ”となれば幸いです。」と本作に込めた熱い想いを明かしている。
そして物語のカギを握る叔母であり、玲斗に“クスノキの番人”になることを命じる柳澤千舟役には、天海祐希が決定。声の出演は8年ぶりとなる。「出演を決めたきっかけは、監督からいただいた一通のメールです。その言葉に込められた情熱と誠実さに心を動かされ、「私にできることがあるのなら、ぜひお力になりたい」と強く感じました」と出演のきっかけを明かす天海。
本作の魅力については、「現代を生きる私たちは、時に自分の道に迷い、不安を抱えることがあります。そんなときこそ、千舟や玲斗、本作に登場する人々の視点にふれることで、物事の見方を少し変えてみる勇気や、大切な人との関係にそっと目を向けてみようと思える時間を過ごしていただけたら嬉しいです」と語っている。
アフレコ現場で迫真の演技を魅せる2人のメイキングPVも公開。高橋と天海が息を吹き込む玲斗と千舟のキャラクターや、彼らの関係性にも注目したい。
さらに、豪華制作陣も併せて発表。脚本は「ハイキュー!!」「ブルーロック」シリーズ、『僕だけがいない街』（16年）などで原作の魅力を余すことなく翻案してきた岸本卓。キャラクターデザインは『ブルーピリオド』原作者の山口つばさと、『かがみの孤城』（22年）でキャラクターデザイン協力を務めた板垣彰子がタッグを組み、共にキャラクターを創り上げた。
そして美術監督は『天気の子』（19年）のほか、アヌシー国際アニメーション映画祭2025で審査員賞を獲得し話題の『Chao』（25年）などを手掛けてきた滝口比呂志が担当。より一層作品への期待が高まる一流のクリエイター陣が集結した。
映画『クスノキの番人』は、2026年1月30日公開。
高橋、天海のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高橋文哉
東野圭吾先生の作品が、初の劇場アニメーション化。そんな記念すべき本作で主演を務めさせていただけることに、大きな喜びと責任を感じています。プレッシャーもありましたが、監督とお話しする中で、作品への熱い想いに触れ、自然と気持ちが前を向いたのを覚えています。
玲斗の迷いながらも前へ進もうとする姿には、年齢の近さもあって自然と自分を重ねました。現場で生まれる空気に支えられながら、千舟役の天海祐希さんとの掛け合いに向き合えたことは、自分にとってかけがえのない経験です。
本作には、日常の中で見落としがちな「人生を振り返る機会」や「自分自身と向き合う時間」が数多く織り込まれています。観る方それぞれの人生に寄り添う瞬間が、きっとこの物語のどこかにあると思います。役者として、映画『クスノキの番人』を通して届けることができる想いを、できる限りちりばめたつもりです。この物語との出会いが皆さんにとって何かの“きっかけ”となれば幸いです。
■天海祐希
出演を決めたきっかけは、監督からいただいた一通のメールです。その言葉に込められた情熱と誠実さに心を動かされ、「私にできることがあるのなら、ぜひお力になりたい」と強く感じました。
声のお仕事は毎回新たな挑戦ですが、アニメーションならではの表現の可能性に触れられることは、私自身にとっても貴重な学びとなっています。今回も、柳澤千舟という女性の人生と歩みを想像しながら、言葉一つひとつに自然な重みが宿るよう心を込めて臨みました。
現代を生きる私たちは、時に自分の道に迷い、不安を抱えることがあります。そんなときこそ、千舟や玲斗、本作に登場する人々の視点にふれることで、物事の見方を少し変えてみる勇気や、大切な人との関係にそっと目を向けてみようと思える時間を過ごしていただけたら嬉しいです。
映画館でのひとときが、皆さまの日常に小さな温もりを届けられますように。