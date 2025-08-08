波瑠、涼やかな浴衣姿を披露 「めっちゃ綺麗」「国宝」と称賛の声
女優の波瑠が4日、東京・丸の内の商業施設「KITTE」で開催された「KITTE座 提灯初踊り」のイベントに浴衣姿で登場。7日には自身のインスタグラムにも写真を投稿し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真】波瑠、紫外線対策で“完全防備”「あやしい人に」「出会ってもわかんない」
波瑠は「KITTE座 提灯初踊りのイベントで今年初めての浴衣を着ました みんなの夏の思い出はどんなですか？」とコメントを添えて、白地の上品な浴衣姿を披露。猛暑の中でも涼やかな印象を与えている。
ファンからは「浴衣すごくお似合いです...！」「着物姿めっちゃ綺麗」「国宝だ」といった称賛の声が続々と届いている。
引用：「波瑠」インスタグラム（＠06_haru_17）
【写真】波瑠、紫外線対策で“完全防備”「あやしい人に」「出会ってもわかんない」
波瑠は「KITTE座 提灯初踊りのイベントで今年初めての浴衣を着ました みんなの夏の思い出はどんなですか？」とコメントを添えて、白地の上品な浴衣姿を披露。猛暑の中でも涼やかな印象を与えている。
ファンからは「浴衣すごくお似合いです...！」「着物姿めっちゃ綺麗」「国宝だ」といった称賛の声が続々と届いている。
引用：「波瑠」インスタグラム（＠06_haru_17）