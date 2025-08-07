お腹痩せ＆代謝アップを両立！１日５回【お腹の脂肪を撃退する】簡単エクササイズ
ぽっこりお腹が気になり始めたら、代謝を底上げして“痩せ体質”に導くエクササイズを習慣にするのがおすすめ。そこで今回は、寝たままできるピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクスキャメル】を紹介します。背骨まわりの柔軟性を高め、インナーマッスルを刺激して代謝アップを促進。続けるほどに、お腹周りがすっきりしてくる感覚を実感できるはずです。
スフィンクスキャメル
（１）肩の真下にひじをつき、手のひらを正面に向けて開く。また、お尻をきゅっとしめて、息を吐きながらお腹を薄くする
（２）一旦息を吸い、息を吐きながら頭の上から順番に一本ずつ背骨をゆっくり丸めていく
（３）頭が下がりきったら息を吸う
（４）息を吐きながら、下から背骨を一本ずつ伸ばすように意識して（１）の姿勢に戻していく
▲頭頂部を真上に引き上げるイメージです
これを“１日あたり５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「あごを引いた状態で頭を動かすこと」がポイント。頭を動かす際にあごが上がってしまわないように注意してくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞