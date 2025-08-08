第1子妊娠の郡司恭子アナ、夏コーデにファンほれぼれ 鮮やかなノースリーブワンピ
第1子妊娠中の日本テレビの郡司恭子アナウンサーが7日、自身のインスタグラムを更新し、色鮮やかなワンピース姿を披露。反響が寄せられた。
【写真】佇まいが優雅、美しい…郡司恭子アナの夏コーデ
郡司アナは、2013年に日本テレビに入社。1990年生まれの34歳。今年5月に結婚を発表し、先日1日には妊娠を発表。秋から産休に入ることを報告していた。
郡司アナはオリエンタルブルーが鮮やかなノースリーブのワンピースにサンダルというラフな出で立ちのショットを公開。ファンからは「夏コーデ いい色ですね 楽しそうな笑顔」「青も似合いますね」「お姿見られて安心しました」「今、日本で一番美人やと思ってます！」といった声のほか、妊婦であることを思ってか、体調を気遣うコメントも散見した。
引用：「郡司恭子」インスタグラム（＠kyoko_gunji）
