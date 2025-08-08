¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡È¥Í¥ë¥é¡É¾¾¤¿¤«»Ò¡¢ÉÔ²Ä²ò¸ÀÆ°¢ª¾×·â¥é¥¹¥È¤Ëº®Íð¡ÖÊü¿´¾õÂÖ¡Ä¡×¡ÖÁ´ÉôÆæ¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¼ç±é¤·¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¡Ë¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¸ÀÆ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¾×·âÅª¤Ê¥é¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤æ¤³¤È!?¡×¡ÖÊü¿´¾õÂÖ¡Ä¡×¡ÖÁ´ÉôÆæ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè1ÏÃ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾®Àã¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª
¡¡¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¡Ë¤ÎºÊ¡¦¥Í¥ë¥é¤Ï15Ç¯Á°¤Ë¸µº§Ìó¼Ô¡¦ÉÛÀªÍ¼¿Í¡Ê¶ÌÃÖÎè±û¡Ë¤¬Å¾Íî»à¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤â¤¦1¿ÍÃ¯¤«¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¹¬ÂÀÏº¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤º¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¥Í¥ë¥é¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÆÈ¿È»þÂå¤ò²á¤´¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤¿¹¬ÂÀÏº¤Ï¸åÆü¡¢¥Í¥ë¥é¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤Î´ÖÊÌ¡¹¤ËÊë¤é¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤»ö·ï¤Î¤³¤È¤äº£¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊÌµï¤·¤¿¤Î¤ò¸«±Û¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·º»ö¤Î¹õÀî¡Ê¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ë¤¬¹¬ÂÀÏº¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¤½¤·¤Æ¹õÀî¤Ï¹¬ÂÀÏº¤Ë¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ï±³¤Ä¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Í¥ë¥é¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ò¤·»Ï¤á¤ë¡£³¨¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤ÈÈà½÷¤Ï²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢³°¤ÇÄ¥¤ê¹þ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¹õÀî¤ÈÀÜ¿¨¡£¥Í¥ë¥é¤¬¡Ö15Ç¯Á°¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í»ä¤Î¤³¤È¤¬¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡¡¤À¤«¤é¤¤¤¿¤Ö¤ê¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤È¹õÀî¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢Èà¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥ë¥é¤¬Éã¡¦´²¡ÊÃÊÅÄ°ÂÂ§¡Ë¤ÈÂÐÌÌ¤·¡Ö15Ç¯Á°¡¢ÉÛÀªÍ¼¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¡©¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£°ìÊý¡¢²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¹¬ÂÀÏº¤Ï¥Í¥ë¥é¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢¥Í¥ë¥éËÜ¿Í¤ò»×¤ï¤»¤ë½÷À¤Î¾ÓÁü²è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÆæ¤ò»Ä¤·¤ÆÂè4ÏÃ¤¬Ëë¤ò²¼¤í¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Öº®Íð¡£¤É¤æ¤³¤È!?¼«²èÁü¤É¤æ¤³¤È?!¤ªÉã¤µ¤ó¤É¤æ¤³¤È?!¡×¡Ö²¿¤¬²¿¤À¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¤ó¤è¡ª¡×¡ÖÈëÌ©¤¬¿¼¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤ÈÊü¿´¾õÂÖ¡Ä¡×¡ÖÁ´ÉôÁ´ÉôÆæ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¼!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
