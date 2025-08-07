恥ずかしくて口にはできないけど…。男性が密かに出してる「かまちょサイン」
甘えるのは女性の特権と思っている男性でも、時には女性にかまってほしい瞬間があります。そんなときには口にせずとも「僕にかまって」と密かにサインを出しているはず。そこで今回は、そんな男性の「かまちょサイン」を紹介します。
｜ちょっぴりボディタッチが多めになる
男性からのボディタッチが多めになるときは「かまってほしい」と思っているとき。肩を組んだり、歩いているときにちょっかいを出してきたなら、そのサインでしょう。洋服がシワになったり、髪の毛が崩れたりするからやめてほしいという気持ちもわかりますが、そんな時こそ男性とスキンシップをとるべきタイミングです。
｜「疲れたー！」と言ってねぎらいを待つ
デート中に「疲れたー！」と言ってくるとき、男性はあなたにヨシヨシしてほしいだけかもしれません。ついつい愚痴っぽくなっている男性に対して冷たくなってしまうこともありますが、そうしてしまうと逆効果。男性はあなたの優しい笑顔と「お疲れさま」というねぎらいの言葉を待っているのです。
｜デート終わり前にもじもじしている
デート終わりにもじもじしていたら、彼はこの後も本当は誘いたかったのに誘えなかったのだと察して上げましょう。かまってほしくて人肌恋しくてどうしようもないときでも、シャイで誘えない男性も多くいます。なのて、自分の彼氏がそういったタイプだったとしたら、あえて自分から誘ってあげるのも手です。
｜一緒にいるのにLINEを送ってくる
一緒にいるのにLINEを送って何かメッセージなどを送信している場合は「かまちょサイン」の可能性大。彼はあなたにダイレクトに何かを伝えたかったのかもしれませんが、LINEを使って様子を見ているのでしょう。今すぐ「どうしたの？」といって応じてあげてください。
今回紹介した「かまちょサイン」をスルーしていたら、男性はだんだんご機嫌斜めになっちゃうかもしれません。サインに気付いたら、すぐに男性にかまってあげてくださいね。
🌼何かいつもと違う感じ。男性が「女性に甘えたい時に見せる」サイン