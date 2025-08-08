叡明―津田学園

高校野球の第107回全国選手権大会は7日、甲子園球場で1回戦が行われ、初出場の叡明（埼玉）は延長タイブレークの末に津田学園（三重）に4-5で敗れた。3回からマウンドに上がった田口遼平（3年）は、12回に痛恨のサヨナラ悪送球。それでも、125球と奮闘した背番号6に、ネットのファンからは労いの声が相次いだ。

タイブレークの延長12回。無死一、二塁で津田学園・伊藤璃空のバントが三塁前に転がる。マウンドを駆け下りた田口だったが、一塁へ痛恨の悪送球でサヨナラの走者が生還。歓喜の相手とは対照的に、呆然とした表情で天を仰ぎ、そして涙を流した。

遊撃で先発した田口は3回から登板。打っては4打数2安打2打点、投手として125球の大奮闘も実らなかったが、ネットの高校野球ファンからは労いの声が上がった。

Xには「ピッチングもバッティングも大活躍だった田口くん、いい試合をありがとうございました！！」「田口くんめっちゃ頑張ったよ。めちゃくちゃ良いピッチングだったよ、誇ってくれ！」「田口くん投げて打ってよく頑張ったね！」「田口くんの涙に感動」「田口くんは誰も責められない……」「おばちゃんは君の涙にもらい泣きしたよ」「感情移入してしまって涙出てきましたわ」「田口くんは投打に素晴らしい活躍！胸を張って欲しい！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）