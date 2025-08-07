夏の目元がアカ抜ける！大人の「ラメメイク」を格上げする優秀コスメ３選
この夏注目の「ラメメイク」。でも大人世代にとっては「派手に見えないか」「浮かないか」など気になることも多いですよね。そこで今回は、ラメの上品な輝きを引き立てながら、大人の目元を美しく見せてくれる優秀コスメを３つ紹介。陶器肌づくりや極細ラインの引き方など、若見えテクが詰まったアイテムで、トレンドの“うるツヤ目元”を楽しんでみませんか？
まばゆいのに繊細。レイヤードも映える大人のラメシャドウ
今季のトレンドである“うるみ感ラメ”を叶えるのが、ミュアイスの「うるみオンアイズ」。高輝度な大粒ラメと繊細なパールが絶妙にミックスされていて、目元をナチュラルに華やかに演出してくれます。いつものアイシャドウに重ねるだけで、立体感のある仕上がりに。
▲ミュアイス「うるみオンアイズ」 全５色 各￥880（税込）
中でも人気の「02 クリアクリスタル」は、涙袋に仕込むことでうるっとした透明感がアップ。ベースカラーの発色が控えめなので、手持ちのアイシャドウと合わせやすく、大人のメイクにもなじみやすいのが魅力です。粉飛びせず密着感も高いため、朝の仕上がりが夜まで続くのもうれしいポイント。
陶器肌で“ラメ映え”。さらっとなめらか美肌パウダー
大人のラメメイクをきれいに見せるためには、ベースメイクにもひと工夫を。ツヤ肌よりも、ソフトマットな“陶器肌”に仕上げるのがおすすめです。ウォンジョンヨの「エアリーフィルターパクト」は、オイルブロックパウダー配合でテカリを抑えながら、ヒアルロン酸Naが肌の乾燥も防いでくれる優秀パウダーになります。
▲ウォンジョンヨ「エアリーフィルターパクト」 全２色 各￥2,200（税込）
毛穴や凹凸をぼかしてくれるソフトフォーカス効果で、ラメの輝きがより映えるなめらかな肌に。トーンアップ効果もあり、自然に透明感をプラスしてくれるので、メイク直し用としてポーチに入れておくと安心です。
目のフレームを際立たせる極細アイラインで若見え効果を
ラメを主役にしたメイクでは、目元のフレームをくっきりさせるのが若見えの鍵。キャンメイクの「クリーミータッチライナー」は、1.5mmの超極細芯で狙ったラインがスルスル描けると話題のアイテム。とろけるような描き心地でまぶたに負担をかけず、目尻の跳ね上げラインも美しく決まります。
▲キャンメイク「クリーミータッチライナー」 全11色（写真は01） 各￥715（税込）
目元にたるみが出やすい大人世代こそ、アイラインでまぶたをキュッと引き締めましょう。カラー展開も豊富なので、黒やブラウンだけでなくニュアンスカラーを取り入れるのも今っぽく仕上げるコツです。
「ラメは若い子向け」と思っていた方も、コスメ選びと仕上げ方次第で、大人の魅力を引き立てるメイクに変わります。上品な輝きとメリハリのあるラインで、目元に自信が持てるこの夏の“アカ抜け顔”を手に入れてくださいね。＜text＆photo：Chami＞