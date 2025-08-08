本拠地カージナルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては4回2安打8奪三振1失点、打者としては3回に逆転の39号2ランを放ち、メジャー通算1000安打を達成した。3打数1安打2打点の活躍もチームは3-5で敗戦。試合は大谷の前の打者で終わったが、敵地放送局は「回したくありません」とその存在感にビクビクしていた。

3-5と2点ビハインドの9回、ドジャースは2死から代打マンシーが四球を選び、9番の新人フリーランドが打席に入った。カージナルスの4番手オブライエンが投じた初球がわずかに外れると、米ミズーリ州放送局「ファンデュエル・スポーツネットワーク・ミッドウェスト」の実況チップ・キャレイ氏は「オオタニに回したくはありません」とネクストバッターズサークルにいる大谷に注目した。

続けて「若い投手から時にこんな話を聞くことがあります。誰がネクストにいるのかついつい気になって我慢できずに見てしまった結果、問題を引き起こしてしまうと」と話すと、解説のマーク・スウィーニー氏も「目隠しして目の前の打者に取り組みたいところですが、気配は感じてしまいます」と強打者の放つ存在感は無視しがたいと同調した。

その後、マンシーが無警戒なバッテリーの隙をついて二塁に進塁。フリーランドはフルカウントから痛烈な打球を二遊間に放ったが、二塁手のドノバンが逆シングルで処理し、出塁できず。大谷に回ることなく試合は終了した。



