可愛さに夢中です。男性が「無性に追いかけたくなる女性」の特徴
追いかける恋愛よりも、追いかけられる恋愛をしたいもの。
そのためには男性を夢中にさせる魅力を備えていることが求められるでしょう。
そこで今回は、男性が「無性に追いかけたくなる女性」の特徴を紹介します。
｜「好き」という気持ちを匂わせる
男性に「好き」という気持ちを匂わせることが何よりも大事なポイント。
男性に「俺のこと好きってことだよね」という気持ちにさせると、自然と女性に対して男性は恋愛スイッチをONします。
｜ガードがゆるそうで、実は少しガードが固い
ガードがゆるそうに見えて話しやすいのに、実は少しガードが固くてすぐにOKサインを出してくれない女性に男性は心惹かれてしまいます。
そこの匙加減が難しいところですが、あまりにもガードが固い印象を与えてしまうと男性が諦めてしまうことがあるので注意が必要。
親しみやすい雰囲気だけど、簡単には男性のお誘いに応えないくらいがちょうど良いでしょう。
｜謎めいた一面を残す
男性のことを好きになると、自分のことをもっと知ってもらいたくなる心理が働くもの。
もちろん自分を知ってもらうことは大事なことですが、最初からすべてさらけ出してしまわないようにしましょう。
少し謎めいた一面を残しておくことで、男性に「知りたい」と思わせる方が恋愛に有利だから。
「隠しすぎないけど見せすぎない」を心がけると、男性に追いかけられる存在になれます。
｜必ずしも男性の思惑通りにならない
気になる男性の言うことにできるだけ応えたいという気持ちになることは恋をしていれば仕方のないこと。
でも、いつも男性の思惑通りに動いてしまうと、男性の要求がエスカレートしてきたり、男性が飽きを感じてしまったりという状況を招いてしまいます。
むしろ「嫌なことには嫌」とはっきり自分の意見を主張した方が、男性もアプローチ方法に工夫をするようになるでしょう。
今回紹介した内容を心がけていれば、自然と男性の方があなたを追いかけるという状況を作れるはず。ぜひ参考にしてみてくださいね。
