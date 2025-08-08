大相撲の夏巡業が７日、茨城・古河市で行われ、横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝が合流した。左足親指のけがで名古屋場所は途中休場。脱臼骨折と診断され、当初は患部に５日間ほどギプスをつけて安静にしていたが、今月４日に医師から巡業参加の許可が出たという。左足には足袋を履き、朝稽古で幕内・草野に胸を出すなど汗を流し「完全に治ったわけではないが、なまっている体を動かさなきゃダメ。日に日に良くなればいい」と語った。

昇進後３場所で２度目の休場。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）は「次に出る時が勝負になると思う」と正念場と位置付ける。豊昇龍は横綱の重圧を無意識のうちに感じていたと認め「優勝したい気持ちが強すぎた。だからけがをした。いつも通りの俺に戻したい」。秋場所（９月１４日初日、東京・両国国技館）へ再出発を誓った。（林 直史）

〇…幕内・熱海富士（伊勢ケ浜）が夏巡業の「風紀係」に任命され、やる気をみなぎらせた。移動時の服装やあいさつの乱れなどを指導する重要な役割で、通常はベテラン力士が務めることが多いという。先場所１１勝の２２歳は「厳しくいきますよ。みんなの平和を守りたい」と決意表明。早速、支度部屋で歩きながらアイスクリームを食べる若い衆を注意するなど、意欲的に活動していた。