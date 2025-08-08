〈世界を震撼させているトランプ関税。通貨や貿易が「武器」になる国際経済の冷徹な現実〉から続く

世界を震撼させたトランプ関税。その背景にあるアメリカの思惑を分析した文春新書『基軸通貨ドルの落日』は、こんな文章から始まる。

＜第二次トランプ政権の発足前後から、主に、金融市場関係者の間で、「マールアラーゴ合意」なるものが話題となっていた。＞

「マールアラーゴ」とは、トランプ大統領がフロリダ州に所有する邸宅のことだ。

この「マールアラーゴ合意」とは、それまで無名だったエコノミスト、スティーブン・ミランなる人物が、2024年11月に公表した論文「世界貿易システムの再編のための手引き」で提示した、新たな国際通貨体制のことである。

そのミランが、第二次トランプ政権の大統領経済諮問委員会（CEA）の委員長に指名されたことで、この論文は一気に注目されるようになった。

この論文が目論んでいるのは何か。それはトランプへどのような影響を与えたのか。

その点を分析した『基軸通貨ドルの落日』の一部を、再構成して紹介する。

狙いは世界貿易システムの再編とドルの切り下げ



ミランが目論んでいるのは、彼の論文のタイトルにあるように、世界貿易システムの再編である。そして、結論を急げば、「マールアラーゴ合意」が目指すのは、スミソニアン合意やプラザ合意と同様に、ドルの切り下げである。

このミランがCEA委員長に就任したことから、第二次トランプ政権は、世界貿易システムを再編し、ドルを切り下げようとしているという推測は十分に成り立つであろう。もちろん、第二次トランプ政権がミラン論文の通りに事を運ぶとは限らないが、少なくとも、ミラン論文に近い発想をしているという推測は成り立つであろう。

トランプ大統領の発想は、従来のエリートたち、特に経済学者や経済政策担当者からは理解し難いものであるし、その行動は予測困難と言われる。しかし、トランプ政権がミランの影響を受けているとしたら、ミラン論文から、第二次トランプ政権の意図や行動を予測することが、ある程度可能となるかもしれない。その意味で、ミラン論文は、無視できない文献である。

空前の経済成長をもたらした「ブレトン・ウッズ体制」

ミランが目論んでいるのは、「マールアラーゴ合意」という呼称が示唆するように、スミソニアン合意やプラザ合意のような、国際通貨体制の歴史的な大再編である。

第二次世界大戦後の国際通貨体制は、まず、ドル金本位制の「ブレトン・ウッズ体制」として出発したが、ブレトン・ウッズ体制は1970年代初頭に崩壊し、変動為替相場制を基礎とした現在の国際通貨体制に至っている。そこで、まずは、ブレトン・ウッズ体制の成立からその崩壊までの歴史を振り返ってみよう。

第二次世界大戦末期の1944年、アメリカのニューハンプシャー州ブレトン・ウッズで開催された会議において、新たに世界の覇権国となりつつあったアメリカは、イギリスと協力して、新たな国際通貨体制を構築することを決めた。これが「ブレトン・ウッズ体制」である。

ブレトン・ウッズ体制は、次のような特色をもっていた。

第一に、1930年代に起きたような各国間の通貨切り下げ競争による世界経済の破壊を防ぐため、固定為替相場制度が採用された。各国は、ドルと自国通貨の為替レートを固定し、アメリカはドルを1オンス35ドルで金（きん）と交換することを保証することで、制度の信頼性を確保することとした。ただし、ファンダメンタルな国際収支不均衡が生じた場合には、国際的な同意の下で、為替相場を変更する余地が与えられることとなっていた。

第二に、1930年代に大規模で不安定な国際的資本移動が大混乱をもたらしたことを踏まえ、国際資本移動は規制されることとなった。

第三に、国際通貨基金（IMF）が設立され、一時的な国際収支不均衡に陥った国に対しては中期の融資を行うこととなった。

このブレトン・ウッズ体制の確立により、戦後の国際経済は空前の成長を遂げた。しかし、ブレトン・ウッズ体制は長くは続かなかった。

輸入品へ一方的な課徴金を課したニクソン大統領

ブレトン・ウッズ体制の発足からしばらくの間、アメリカの金（きん）準備は国際収支赤字をカバーするのに十分であり、かつアメリカの物価は安定していた。ところが、1960年代後半、ヴェトナム戦争の拡大による戦費の膨張やジョンソン大統領の「『偉大な社会』計画」とよばれる社会福祉政策により、アメリカの財政支出が急増した。その結果、国際収支の赤字が拡大し、アメリカから何百億ドルもの金（きん）が流出した。

そこで、アメリカのリチャード・ニクソン大統領は、1971年8月に「新経済政策」を発表し、金（きん）の流出を食い止めるべく、以下のような措置を断行した。いわゆる「ニクソン・ショック」である。

第一に、ニクソン大統領は、一方的にドルの金（きん）への交換を停止した。

第二に、ヨーロッパや日本にその通貨を切り上げさせるため、アメリカの輸入品に対して10％の課徴金を課した。

第三に、アメリカのインフレを抑制するため、賃金と物価に対する規制を導入した。 第四に、1971年12月にスミソニアン博物館で開催された先進10か国による会議において、大幅なドル切り下げを決定した。これが「スミソニアン合意」である。なお、スミソニアン合意の後、10％の輸入課徴金は撤廃された。

さらに、1973年には、変動為替相場制への移行が決定された。こうして、ブレトン・ウッズ体制は、その幕を閉じることとなったのである。

半世紀前の「ニクソン・ショック」との奇妙な符合

このブレトン・ウッズ体制を破壊した1971年のニクソン・ショックあるいはスミソニアン合意の経緯を振り返ってみると、それが、2025年のトランプ・ショックあるいはマールアラーゴ合意と符合していることに気付かざるを得ない。

第一に、アメリカ国内でインフレ、貿易赤字そして財政赤字が問題視されていたという状況は、1971年と2025年とで共通している。

第二に、トランプそしてミランは、アメリカが貿易赤字（準備通貨ドルの供給）と安全保障の傘の提供という負担を背負っているのに対して、他国はその恩恵を被りつつ、競争相手としてアメリカを脅かしているのであり、不公平であるという強い不満を抱いている。

それは、ニクソンも同じであった。「新経済政策」の演説の中で、ニクソンは、こう述べている。

＜今日、我々の支援を受けて、ヨーロッパとアジアは、その活力を取り戻してい る。彼らは、我々の強力な競争相手となり、我々は彼らの成功を歓迎している。しかし、今や、他の国々が経済的に強力になり、世界の自由を守る重荷を公平に負担すべき時が来ている。為替相場を正し、主要諸国が公平に競争すべき時が来ている。もはや合衆国が後ろ手を縛られたまま競争する必要はない。＞

第三に、ブレトン・ウッズ体制の崩壊は、ロバート・トリフィンが「トリフィンのディレンマ」として予言した事態が顕在化したものとして理解されている。ミランは、彼の論文の中でそのトリフィンに言及しつつ、自説を正当化し、国際通貨体制の再編を訴えた。

第四に、ニクソンは一方的にドルと金への交換を停止したが、トランプも国際協調ではなく、一方的に国際通貨体制を再編しようとしている。

第五に、ニクソンは、アメリカの輸入品に対して10％の課徴金を課し、他国に対して自国通貨の切り上げを迫った。トランプも、2025年4月2日、10％の一律関税を導入したが、ミランは、関税を他国に自国通貨を切り上げさせる手段として論じていた。

自国の利益のために国際通貨体制を破壊する。それがアメリカ

第六に、ニクソンが10％の課徴金を導入した際の根拠法は、第一次世界大戦中の戦時立法である対敵通商法であったが、トランプが追加関税の根拠としたのは対敵通商法の後継法である国際緊急経済権限法である。

ちなみに、世界恐慌時の1933年、アメリカのフランクリン・ルーズヴェルト大統領は、「行政命令6102」を発して、金本位制の離脱を決定したが、この「行政命令6102」の法的根拠となったのも、対敵通商法であった。自国の利益のために国際通貨体制を破壊する。そのためには、戦時法制の強大な権限を行使することも辞さない。それが、アメリカという国家なのだ。

第七に、ニクソンは「新経済政策」の中で、減税を約束し、そのための財源を確保するため、財政支出を削減し、特に対外経済支援を1割削減すると述べている。トランプも減税を約束する一方で、イーロン・マスク率いる政府効率化省（DOGE）を使って、歳出削減を推し進め、アメリカ国際開発庁を解体し、連邦政府職員の約12％を削減した。

このように、トランプが実行していることやミランが構想していることは、見れば見るほど、ニクソン・ショックと酷似している。なお、興味深いことに、1980年代、若きトランプはニクソンと文通していたことが明らかにされている。もちろん、2人が文通していたという事実を以て、トランプがニクソンを模倣し、ニクソン・ショックを再現しているのだとまで言うつもりはない。しかし、ニクソン・ショックとトランプ及びミランの言説に、先に挙げたような共通性が色濃くある以上、ニクソン・ショックを参照する価値は十分にある。

端的に言えば、トランプ・ショックとは、ニクソン・ショックがそうであったように、既存の国際通貨体制を破壊し、アメリカに有利なものへと作り変えることである。そうだとするならば、トランプ・ショックの本質は、関税にではなく、通貨にある。

（中野 剛志／文春新書）