◆卓球 世界ツアー ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第１日（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

開幕し、男女１回戦が行われた。５月の世界卓球個人戦男子ダブルス金メダルで、シングルス世界ランク２８位・戸上隼輔（２３）＝井村屋グループ＝は、同３８位のＴ・ポレ（フランス）に３―０で完勝し、日本勢一番乗りで２回戦に進んだ。プロレス好きの「炎のファイター」は、改修前に故・アントニオ猪木さんが死闘を繰り広げた横浜ＢＵＮＴＡＩ（旧横浜文化体育館、略称・横浜文体）で、シングルスでも世界一を目指す。

確かな自信を胸に、戸上は“聖地”での戦いに挑んだ。「戸上選手〜」とホームの黄色い声援が飛ぶ中、マッチポイントから一撃必殺のフォアドライブで、ポレのラケットをはじき飛ばした。５月の世界卓球男子複で日本勢６４年ぶり優勝後の凱旋試合は、一度もリードを許さず。わずか２２分で勝負を決め「日本の１番手（の登場）で重圧があったが、いい試合ができた。完璧」と笑顔を見せた。

海外武者修行が生きた。昨夏のパリ五輪団体でメダルを逃した後「もまれたい」と２季ぶりにドイツ・ブンデスリーガ１部に参戦。日本にいない多様な選手と戦い、攻撃の幅を増やした。この日の第２ゲームでは、９―８から相手の強打を短い球で返すストップでつなぐと、得意のラリーに持ち込んで最後はクロスに決めた。接戦を取り切ると絶叫。「２ゲーム目を取り切れたのが勝因」と胸を張った。

２８年ロス五輪に向け、ブンデス１部でプレーしていた１８年Ｗ杯団体銀の上田仁氏（３３）に助言を仰ぎ、今年４月からコーチ契約。同氏は同月末に引退し、指導に集中した。ラリーでの強打が武器の戸上だったが、戦術の幅が少なく、ラリーに持ち込む前にミスが目立った。そこで「（バックで横回転をかけた）チキータだけでなく、下回転、ストップ」とレシーブを強化。世界卓球シングルスで日本勢最高の８強入りし、「対応力が上がっている」と上田コーチも目を細める。

プロレス好きで、世界卓球では猪木さんの入場テーマ曲“炎のファイター”と自称して金メダルを獲得した。チャンピオンズでは１６強が最高だが、会場の横浜ＢＵＮＴＡＩは改修前、猪木さんも名勝負を広げた「プロレスの聖地」のひとつ。“タッグ”ではなく、今度はシングルスでも世界一に挑む２３歳は「ここで、ＷＴＴの大会で優勝できたらうれしい」と闘魂を燃やした。「真夏の祭典」でチャンピオンの称号を奪いにいく。（宮下 京香）

◆戸上 隼輔（とがみ・しゅんすけ） ２００１年８月２４日、津市生まれ。２３歳。３歳で競技を始め、山口・野田学園中・高、明大卒。２１年アジア選手権で混合、男子ダブルス２冠。世界選手権は２５年に男子ダブルス金のほか、２１年に銅。２２年に男子団体銅。全日本選手権は２２年、２３年男子単連覇。２２年男子ダブルスＶ。パリ五輪男子単１６強、同団体４位。右シェーク攻撃型。プロレスラー・棚橋弘至のファン。１７１センチ。

◆ＷＴＴチャンピオンズ 世界ランク上位３２人およびＷＴＴ（国際卓球連盟の子会社）指名選手らがトーナメント形式で争うシングルスの国際大会。日本開催は初めてで、７日から１１日まで横浜ＢＵＮＴＡＩで実施。ＷＴＴ主催シリーズの格付けは３番目で、賞金総額５０万ドル（約７４００万円）、優勝賞金４万ドル（約５９２万円）。２２年７月にハンガリー・ブダペストで初開催され、今年は６大会開催。

◆横浜ＢＵＮＴＡＩ １９６２年に横浜文化体育館として完成。プロレスの聖地・後楽園ホールなどに続いて数々の歴史的な名場面を残した。８８年８月８日には、アントニオ猪木と藤波辰巳（現・辰爾）が伝説の６０分フルタイムを刻んだ。６４年東京五輪のバレーボールの会場にもなった。老朽化に伴い、２０年９月に閉館し、２４年４月に「横浜ＢＵＮＴＡＩ」として新装オープン。ＪＲ関内駅から徒歩６分で、収容人数は約５０００人。