6月9日、それまで師匠であった元横綱旭富士の定年退職により、伊勢ヶ濱部屋を継承した元横綱照ノ富士（33）。角界一の大所帯を率いることになった新生・伊勢ヶ濱親方が、「文藝春秋」9月号で自身の相撲人生と師匠としての意気込みを語った。

【画像】宮城野親方（元横綱旭富士）から部屋を受け継いだ元横綱・照ノ富士

「名門の伊勢ヶ濱部屋を継承し、プレッシャーはないかと訊かれますが、稽古指導の面では現役時代からずっと若い子たちに指導をしていますから、そこに変わりはありません」



伊勢ヶ濱親方 ©日刊スポーツ

「明確な目標を持つこと」の大切さ

指導の内容は弟子一人ひとりに応じて変えるというが、全員に共通して「明確な目標を持つこと」の大切さを教えたいという。

「私自身、幼少期から横綱時代に至るまで、常に何かしらの目標を立てていました。

子どもの頃の私は、両親に『勉強を頑張りなさい』と言われて育ちました。両親が子どもの頃のモンゴルは社会主義の時代で、勉強に専念できる環境ではなかったそうです。そのため子どもたちには勉強をさせたいという思いでいてくれたのでしょう。私自身は勉強が好きだったわけではありませんが、数学は得意でした。だから『数学の大会でメダルを獲ったら、両親は喜んでくれるんじゃないか』と、目標を立て、ウランバートルで開かれた数学オリンピックで何度かメダルを獲得することができました」

強い人たちが近くにいると自然と自分が引っ張られていく

しかし、同じクラスには大会で金・銀メダルを獲るナンバーワンとツーがいたため、常にナンバー3争いだったという。

「強い人たちが近くにいると自然と自分が引っ張られていくもの。彼らに影響されるように勉強し、小学3年生と高校2年生の時には、飛び級で進学することができました。

その点は相撲も同じで、関取たちの姿を間近で見て育つ若い子たちもまた、彼らを目標にして強くなっていく。先代や兄弟子たちが積み重ねて作ってきた伊勢ヶ濱部屋ならではの雰囲気と環境は、絶やすことなく守っていきたいです」

