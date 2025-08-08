◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日 ▽１回戦 聖隷クリストファー―明秀学園日立（９日・甲子園）

初出場する聖隷クリストファー（静岡）は、第５日（９日）に明秀学園日立（茨城）と初戦を迎える。２２年のセンバツ落選や昨夏の県準優勝を経て、ようやくつかんだ春夏通じて初の甲子園。創部４１年目での初勝利を目指し、県大会でチームトップの打率４割４分４厘を記録した谷口理一（りいち）三塁手（３年）が、相手エース右腕を打ち崩す活躍を誓った。

聖隷の絶好調スラッガーが、得意の右投手打ちでチームに初勝利を引き寄せる。勝負のカギを握る谷口は、静岡との決勝（７月２８日、３〇１）で、５番打者として初回に先制の２点適時三塁打を放って存在感を示した。全国の舞台でも「先制に絡む活躍がしたい」と意気込む。６日のシート打撃では、長打も飛び出し、「調子は上がっています」と仕上がりは万全だ。

明秀学園日立のエース中岡誠志郎（３年）は最速１４５キロ右腕。県大会で他に登板した２投手も右投げだった。一般的に「右投手には左打者が有利」とされる中、谷口は右打者。「（中岡は）直球も変化球もスピードがあるが、自分は右が得意」と自信を見せる。

１７２センチで７０キロと大柄ではないが、持ち味のパンチ力を武器に県大会で右投手相手に６割３分６厘の高打率を記録。左投手への打率は１割４分３厘と苦手意識があったが、逆方向に打つ意識と、全打席でノーステップ打法を取り入れたことで改善した。

上村敏正監督（６８）は、初戦の展開を「投手戦で、ロースコアになる」と予想。聖隷打線は、小技や走塁を絡めた野球を武器にしている。５０メートル走を６秒０の俊足を持つ谷口は６日のシート打撃でバントを試みており、いずれも磨きをかけていた。

県決勝のスタメンでは左打者６人を並べ、県大会６試合でのチーム打率は３割３分５厘。明秀学園日立の３割５分３厘や、甲子園に出場するチームの平均３割３分９厘を下回る。しかし、左右投手別で見ると、右投手に対しては４割５厘と高い数字を残し、頼もしさが光る。谷口を筆頭にした聖隷ナインの右腕攻略に注目が集まる。

（伊藤 明日香）