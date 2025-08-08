プロ野球セ・リーグは7日、各地で3試合が行われました。

中日は1-1の2回にチェイビス選手の2号ソロで勝ち越すと、3回にはボスラー選手のタイムリーなどで3点を追加。投げてはドラフト1位ルーキーの金丸夢斗投手が8回3失点の力投で、今季10試合目で待望の初勝利です。敗れた阪神は4年目の中川勇斗選手のプロ初アーチや佐藤輝明選手の29号が飛び出しますが、ドラフト1位ルーキーの伊原陵人投手が試合を作れませんでした。

ヤクルトは2-2の8回にオスナ選手の8号ソロが飛び出し勝ち越しに成功。最後は星知弥投手が締めて、連敗を2で止めました。敗れた巨人は田中将大投手が6回途中2失点も打線が3安打で2得点に終わり、4連勝とはならず。再び借金生活に戻ってしまいました。

DeNAは初回に佐野恵太選手のタイムリーなどで3点を奪うと、2回にも佐野選手の11号3ランで追加点。終わってみれば13安打9得点で広島にカード勝ち越しです。敗れた広島は打線が6点差を一時1点差までつめるも投手陣がふるわず。借金「10」です。

7日を終えて、首位阪神は敗れたものの優勝マジックは「31」へ。巨人が敗れ、2位以下がすべて借金となりました。DeNAは巨人との差を0.5としています。

▽8月7日セ・リーグ結果

◆中日 8-3 阪神

勝利投手【中日】金丸夢斗(1勝4敗)

敗戦投手【阪神】伊原陵人(5勝5敗)

本塁打【中日】チェイビス2号【阪神】中川勇斗1号、佐藤輝明29号

◆ヤクルト 3-2 巨人

勝利投手【ヤクルト】大西広樹(2勝1敗4S)

敗戦投手【巨人】田中瑛斗(0勝3敗)

セーブ【ヤクルト】星知弥(1勝2敗4S)

本塁打【ヤクルト】オスナ8号

◆DeNA 9-5 広島勝利投手【DeNA】坂本裕哉(2勝1敗)敗戦投手【広島】森翔平(5勝4敗)本塁打【DeNA】佐野恵太11号【広島】ファビアン12号、末包昇大10号