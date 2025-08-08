〈見知らぬ女性をナイフで…「目の前に人がいたんで、バァーってやった」17歳の少年が“オノマトペでしか罪を説明できない”深刻なワケ〉から続く

少年犯罪から虐待家庭、不登校、引きこもりまで、現代の子供たちが直面する様々な問題を取材してきた石井光太氏による、教育問題の最深部に迫った『ルポ 誰が国語力を殺すのか』（文春文庫）の一部を抜粋して紹介。いま、子供たちの〈言葉と思考力〉に何が起こっているのか。ここでは、女子少年院に収容されたR華（17歳） の体験を紹介する。（全2回の2回目／前編から続く）

【画像】石井光太さんが取材「客を紹介するから売春しろ」と…女子少年院に収容された17歳の少女

中学に上がるとスナックで午前2時まで働かされた

R華は母親の顔を覚えていない。物心つく前に、母親が浮気相手と駆け落ちしたため、父親に育てられたのだ。

父親はトラック運転手をして全国を回っており、週の半分以上は家に帰ってこなかった。幼少時代は父親の知人のフィリピン人女性が弁当を届けてくれたが、小学校に上がってからは自分で弁当を買いに行った。保育園へは行っておらず、朝から晩までテレビの前で過ごしたという。家の電気や水道が未払いで止まることも度々だったというから、ネグレクト状態にあったといえるだろう。



父親は長距離の仕事の後に2、3日の連休をもらっていたが、そんな日は朝から浴びるほど酒を飲んだ。昼過ぎには泥酔し、機嫌が悪くなってくると、テレビの前にいるR華を理由もなく殴りつけた。R華は毎回心を無にしてサンドバッグのように殴られ、ひたすら暴力が収まるのを待った。考える気持ちを捨てなければ、不条理に耐えられなかった。

こうした家庭環境によってR華は人間不信に陥り、意見をまったく言わない子供に育った。授業中に先生に声をかけられても一切答えず、休み時間は独りぼっちで禿ができるほど髪を抜いたり、指の皮をむいたりして過ごす。同級生からからかわれ、小学5年からは不登校になった。

中学に上がると、父親はR華に「学校へ行かないなら働いて家計を助けろ」と言って、知人のスナック店で働かせた。R華はスナックが何をするところかも知らないまま言いなりになり、19時から午前2時頃まで働いた。給料はすべて父親が奪った。

半グレの男たちから「客を紹介するから売春しろ」と…

15歳のある日、店の常連だった半グレの男たちに目をつけられた。中学生を働かせているくらいだから質の悪い店だったにちがいない。半グレの男たちはこう言った。

「店に来てない時間は暇なんだろ。客を紹介するから売春しろ」

R華は男性経験もなかったが、抗うことなく一日3〜5人の客を取った。最初は客が払う2万円のうち半額をもらえる約束だったものの、毎日半グレの男たちから「腕時計を買え」「酒代を払え」とたかられ、すべて言いなりになって払ったせいで、金はまったく残らなかった。

彼女は私の質問にこう答えている。

―男たちに金を払ったのはなぜ？

言われたから。

―悔しくなかった？

……サンキューって言ってくれる人もいた。

―売春は嫌だった？

そうだけど、他にすることないし……。

―後悔してる？

わかんない。

売春をはじめて3週間後、R華は半グレの男たちのたまり場のアパートで暮らすようになる。父親にしてみればスナックの給料さえもらえれば娘なんて知ったことではなかったのだろう。

別の家出少女から「死にたい」と相談され…

半グレの男たちはいろんな家出少女をアパートへ連れ込み、覚醒剤を打っては強姦し、売春をさせた。何人かの少女は泣きじゃくっていた。R華は目の前で強姦が行われても、誰かが殴られても、スマホでゲームをして知らん顔していた。たまに何かの拍子に現実にもどると、得体の知れない不安に陥りリストカットをした。手首を切れば「心がパッとした」そうだ。

ある日、アパートにいた別の家出少女から「死にたい」と相談された。R華は理由も訊かず、「わかった」と練炭を用意するなど自殺を手伝った。最終的に、自殺は失敗に終わったが、少女が病院へ搬送されたことで一連の犯罪が明るみに出る。

警察がアパートに踏み込み、男たちとともにR華も逮捕された。R華は売春だけでなく、家出少女の監禁の手伝いや、自殺幇助をしたとされ、少年院に送られた。

彼女の言葉は「わかんない」か「言われたから」の二通り

読者は、R華の人生にいくつもの「なぜ」を挟みたくなるだろう。

なぜ黙って父親の虐待を受け入れたのか、なぜ命じられるままに水商売や売春をしたのか、なぜ逃げださなかったのか、なぜ自殺を手伝ったのか……。

彼女の言葉はおよそ二通りだ。「わかんない」か「言われたから」である。言いなりになればどういう事態になるのか、逃げるために何をすべきなのか、自分はどうしたいのかといった思考が皆無なのだ。

R華の人生をトータルで見ると、その原因が家庭環境にあることは否めない。幼い頃に虐待下で身につけた思考停止の習慣は、暴力に満ちた現実を生き延びる術だったはずだ。しかし、思春期になって環境が変わったことで、その特性は他人からいいように利用される弱点となる。彼女は父親や半グレの男たちからの身勝手な要求を思考停止のまま次々に受け入れ、最後は押しつぶされた。

自分がどれだけ重大なことをしているかに無自覚

彼女を担当していた少年院の法務教官は次のように述べていた。

「昔の非行をする少年って、恐喝にしても、リンチにしても、悪いことだと自覚してやっていたと思うんです。少年にしてみれば、それがグループの行動原理だから、やらざるをえなかったし、やることによってグループの仲間に自分を認めてもらっていた。だから、少年院では、『その考えは間違っているよね。だから直そうね』という指導ができました。

一方、R華のような今の少年たちは、自分がなんで悪いことに巻き込まれ、どれだけ重大なことをしているかに無自覚です。少年院に来ても、なんで自分がここにいるのかわかっていない。そうなると、まずそれをわからせるところからスタートしなければならなくなります」

（石井 光太／文春文庫）