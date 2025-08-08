イラストレーターの綾永さんの漫画「世の中変な奴が多すぎる」がインスタグラムで800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

母と娘の2人で、人が少ない公園に遊びに行ったときのこと。見知らぬおじさんに、「今いくつ？」と娘の年齢を聞かれ…という内容で、読者からは「気持ち悪い！」「何事もなくてよかった」「悪気はないのかもですが、デリカシーがなさすぎますね」などの声が上がっています。

人通り少ない場所は避けて遊ぶように

綾永さんは、インスタグラムで作品を発表しています。綾永さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「世の中変な奴が多すぎる」を描いたきっかけを教えてください。

綾永さん「娘と一緒にいると、周囲の方々に声を掛けていただくことが多くて、大半は好意的なものなのですが、このような人に声を掛けられることもあります。一見、『普通』に見える人でも、『危ない人もいるよ』という注意喚起もかねて描きました」

Q.このおじさんに対して、どのように感じましたか。

綾永さん「ただただ怖かったです。このときは周囲に人もいませんでしたし、住んでいる場所が田舎なこともあって、人通りもなかったので助けも呼べないし…。『娘に何かされたらどうしよう』とも思っていました」

Q.このようなセクハラまがいのことをしてくる人は多いのでしょうか。

綾永さん「学生の頃や社会人になりたての頃は下ネタを振られることもありましたが、見ず知らずの人にこのようなことを言われたのは初めてでした」

Q.今後、もし同じような人に遭遇したときは、どのように対処しようと考えていますか。

綾永さん「この体験をした後、すぐに防犯ブザーを買いました。『万が一おかしな行動をする人に出会ったら、牽制になるかな』と思って。ですが、やはり一番はすぐに助けを呼べること、もっと言えば『出会わないこと』だと思います。なので娘と2人だけのときは、人がいない場所ではできるだけ遊ばないようにしています」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

綾永さん「育児日記を描き始めたのは、2023年11月からです」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

綾永さん「娘の成長記録として、現在も続けている『育児絵日記』を今後も続けていければな、と思っています」

Q.漫画「世の中変な奴が多すぎる」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

綾永さん「たくさんの人たちが心配してくださいました。また、同じような体験をしたという人もいて、『自衛は大事だな』と改めて意識するようになりました」