旅行も外食も許さないドケチ夫「全部貯金！」子どもに使うお金も浪費なの？ 夫の反応は「今しか、、、」
これは筆者自身の体験です。
貯金が大好きな夫と節約一辺倒の生活をしていた私。
しかし子どもが生まれ、「今この瞬間を大切にしたい」と思うように。
夫との対話を通じて、“お金の使い方”に対する考え方が大きく変わった出来事です。
「全部、貯金！」が口ぐせの夫
私の夫はとにかく“貯金命”の人。
ボーナスが出ても、臨時収入があっても、「全部、貯金！」が口ぐせでした。
旅行や外食、記念日のプレゼントも「それは浪費」と言われ、我が家はずっと節約生活。
最初は「安定してるし、まあいいか」と思っていました。
子どもが生まれて変わった私の気持ち
そんな生活に変化が訪れたのは、子どもが生まれてからのことでした。
育児に追われる中でふと気づいたんです。
「この子と過ごせる時間って、実はとても短いのかもしれない」と。
そう思った瞬間、旅行にも行けず、記念日も外食もできない日々がどれだけもったいないことか、心から思い知らされました。
「使うお金」は未来への投資？
子どもの笑顔、家族で囲む美味しい食卓、みんなで行く旅行やキャンプ……
そんな“体験”にこそ、お金を使う意味があるのではないかと思うようになりました。
それは決して“浪費”ではなく、“未来への投資”なのかもしれないと。
でも、それをそのまま夫に言うのは、正直、勇気がいりました。
意外な夫の反応に、思わず涙
ある日、意を決して「今を楽しむことも、家族の幸せじゃない？」と伝えました。
すると夫は少し黙ったあと、
「実は僕も、最近そう思ってた。子どもの笑顔って、今しか見られないよね」
と一言。
その言葉に、思わず泣きそうになりました。
なんだ、ちゃんと考えてくれてたんだ、とホッとした気持ちでいっぱいに。
家族の豊かさってなんだろう？
その後、私たちは“使う貯金”と“守る貯金”のバランスを話し合って決めるように。
少しずつですが、旅行やレジャー、ちょっと贅沢な外食も楽しめるようになりました。
子どもの嬉しそうな顔を見るたび、「あのとき話してよかった」と思います。
貯金ももちろん大切。でも、本当に大事なのは「今をどう生きるか」。
そして夫婦でその価値観をすり合わせていくことこそが、“本当の豊かさ”につながるのかもしれません。
【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年7月】
