旅行も外食も許さないドケチ夫「全部貯金！」子どもに使うお金も浪費なの？ 夫の反応は「今しか、、、」

これは筆者自身の体験です。

貯金が大好きな夫と節約一辺倒の生活をしていた私。

しかし子どもが生まれ、「今この瞬間を大切にしたい」と思うように。

夫との対話を通じて、“お金の使い方”に対する考え方が大きく変わった出来事です。

「全部、貯金！」が口ぐせの夫

私の夫はとにかく“貯金命”の人。

ボーナスが出ても、臨時収入があっても、「全部、貯金！」が口ぐせでした。

旅行や外食、記念日のプレゼントも「それは浪費」と言われ、我が家はずっと節約生活。

最初は「安定してるし、まあいいか」と思っていました。

子どもが生まれて変わった私の気持ち

そんな生活に変化が訪れたのは、子どもが生まれてからのことでした。

育児に追われる中でふと気づいたんです。

「この子と過ごせる時間って、実はとても短いのかもしれない」と。

そう思った瞬間、旅行にも行けず、記念日も外食もできない日々がどれだけもったいないことか、心から思い知らされました。

「使うお金」は未来への投資？

子どもの笑顔、家族で囲む美味しい食卓、みんなで行く旅行やキャンプ……

そんな“体験”にこそ、お金を使う意味があるのではないかと思うようになりました。

それは決して“浪費”ではなく、“未来への投資”なのかもしれないと。

でも、それをそのまま夫に言うのは、正直、勇気がいりました。

意外な夫の反応に、思わず涙

ある日、意を決して「今を楽しむことも、家族の幸せじゃない？」と伝えました。

すると夫は少し黙ったあと、

「実は僕も、最近そう思ってた。子どもの笑顔って、今しか見られないよね」

と一言。

その言葉に、思わず泣きそうになりました。

なんだ、ちゃんと考えてくれてたんだ、とホッとした気持ちでいっぱいに。

家族の豊かさってなんだろう？

その後、私たちは“使う貯金”と“守る貯金”のバランスを話し合って決めるように。

少しずつですが、旅行やレジャー、ちょっと贅沢な外食も楽しめるようになりました。

子どもの嬉しそうな顔を見るたび、「あのとき話してよかった」と思います。

貯金ももちろん大切。でも、本当に大事なのは「今をどう生きるか」。

そして夫婦でその価値観をすり合わせていくことこそが、“本当の豊かさ”につながるのかもしれません。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

ltnライター：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。