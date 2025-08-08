福岡市動物園は、動物の飼育や展示に必要なものをインターネット上で公開し、一般の人に購入してもらう新たな取り組みを始めています。公開から2週間で、動物園の「欲しいもの」のうち、すでに7割ほどが届いていて、大きな反響を呼んでいます。

■鬼丸ゆりか記者

「子ゾウのわかばと母親のゆずはが、ミストを浴びながら出てきました。気持ちよさそうです。」



福岡市動物園のゾウ舎に設置されたばかりのミストは、一般の人が動物園に代わって購入したものです。





■ゾウ担当 飼育員・白濱祥平さん（33）「暑いミャンマーから来ましたが、それでも日本も暑いかなと。ゾウに対してとても愛情込めて飼育していますが、こういう形で同じようにゾウたちを気にかけて、愛情を持って接していただいていると強く感じました。」

福岡市動物園が7月から新たに始めたのは、ネット通販大手「アマゾン」の「欲しいものリスト」を活用した取り組みです。動物のために必要なもののリストをホームページで公開し、それを見た人が「動物園への寄付」という形で購入する仕組みで、購入品は直接、動物園に届きます。



これまで「欲しいものリスト」に掲載していたのは、ツシマヤマネコが涼しく過ごすための「ひんやりプレート」や、コツメカワウソの健康管理に必要な「デジタル体温計」など合わせて14種類です。すべて、動物の飼育環境をよりよくするための商品です。



反響は想像以上でした。リスト公開から2週間となった6日までに、希望する商品の7割ほどが届きました。6日に届いたばかりのものもありました。

■白濱さん

「こちらは、ゾウへのラジカセとCDが届きました。」



アジアゾウのふるさと、ミャンマーの森で聞こえるような自然の音をラジカセで流し、ゾウにリラックスしてもらおうというものです。



■白濱さん

「おー、いいですね。耳はとてもいいので聞いてくれるかなと思います。現地で聞いていたような音を聞いて、ふるさとを思い出すかもしれないし、ずっと無音もストレスになる可能性があるので。」



寄付されたラジカセは、ゾウ舎の寝室に設置して音を流す予定だということです。

■白濱さん

「音楽を鳴らすことでゾウがどのように感じているかも見ていただきたいし、（エサを入れる道具は）今後、外で使うので、どうやってエサを食べるかも観察してほしいです。」



福岡市動物園は今後も「欲しいものリスト」を年に数回、更新するとしています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月7日午後5時すぎ放送