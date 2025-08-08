Ž¢Çä¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤Ž£¿·¾¦ÉÊ¥×¥ì¥¼¥óÁ°Æü¤ËÆ¬¤ò¤«¤«¤¨¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¿ÀÍÍŽ¥ÎëÌÚ½¤¤òµß¤Ã¤¿Ž¤¼è°úÀè¼ÒÄ¹¤ÎºÊ¤Î¸ÀÍÕ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±Ê°æÎ´¡Ø·Ú¼«Æ°¼Ö¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉ¾ÅÁ¡¡ÎëÌÚ½¤¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼ÒÄ¹½¢Ç¤
¡Ö½¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÊÂèÆóÂå¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¡ËÎëÌÚ½Ó»°¤µ¤ó¤ÎÌ¼Ì»¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢·è¤·¤Æ¶ä¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¼ÂÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Æ¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢1975Ç¯Æþ¼Ò¤Î×½µÈÀµÊ¸¤À¡£×½µÈ¤ÏÅìµþ»ÙÅ¹Ä¹¡¢¹ÊóÉôÄ¹¡¢¿Í»öÉôÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¾ïÌ³Ìò°÷¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ½¤¤ÎÊ¢¿´¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤â¤¦°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1978Ç¯6·î¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ï¥¹¥º¥¤ÎÂè»ÍÂå¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¯¡£48ºÐ¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Î·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
78Ç¯3·î´ü¤Î¥¹¥º¥¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤Ï2975²¯±ß¡ÊÃ±ÆÈÇä¾å¹â¤Ï2534²¯±ß¡Ë¡£»ÍÎØÈÎÇä¤Î82¡ó¤Ï¹ñÆâ¡¢18¡ó¤¬Í¢½Ð¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡¢¸·¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤¬»Ä¤ëÃæ¤Ç¤ÎÁ¥½Ð¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜÅö¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë×½µÈ¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ë¤Ï¼ÂÀÓ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤·¤¿²â¤¬´Ø¤È±ÊÅÄÄ®¤Ø¤ÎÄÄ¾ð¤ò½Å¤Í¤¿°ìÊý¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¶¡Í¿¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¥È¥è¥¿¤È¤Î¸ò¾Ä¤âÃ´¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥×¼«Æ°¼Ö¤«¤éÀ½Â¤¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ·Ú»Í¶î¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£²ñ¼Ò¤ÎºÇ°´ü¤òÎ¿¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ½¤ÀìÌ³¤Î¸ùÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¸òÂå
¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤â¡¢¼ÂÎÏ¤â¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¿Í¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ïáÈ¶¤Ç»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥º¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤À¤í¤¦¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢Åö¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¿¤¬º¸±¦¤¹¤ë¡£
ËÜÍè¥È¥Ã¥×¸òÂå¤Ï¡¢84Ç¯¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»°ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤ÎÎëÌÚÕé¼£Ïº¤¬ÉÂµ¤¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£77Ç¯11·î¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥º¥¤Ë¤Ï70ºÐ¤Ç¼ÒÄ¹¤Ï°úÂà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¸Î§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Õé¼£Ïº¤¬70ºÐ¤ÎÇ¤´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï84Ç¯6·î¤À¤Ã¤¿¡£6Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£
78Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤ÎÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤ÇÃÏ¸µ¤Î¸©Î©ÉÍ¾¾¾¦¶È¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¸øÎ©¹â¹»¤Ç¤âÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤¬¤Ç¤¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÍ¾¦Í¥¾¡¤ÎÍâ¡¹·î¡¢¶ÛµÞÅÐÈÄ¤¹¤ë·Á¤ÇÎëÌÚ½¤¤Ï¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤È¤¤«¤é¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·Ð±Ä¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄ¹¤¤Î¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
77Ç¯¤Ï¡¢Õé¼£Ïº¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢6·î¤ËÆóÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿½Ó»°¤¬µÞÀÂ¤·¡¢Æ±10·î¤Ë¤ÏÁÏ¶È¼Ô¤ÎÆ»Íº¤âÉÂµ¤¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½Ó»°¤Î»à¤Ï¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¸å¤í½â¤ÎÁÓ¼º¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ï¤ä¤³¤ÎÃË¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸µ¶ä¹Ô°÷¤ÎÌ¼Ì»¤Ë¥¹¥º¥¤ÈÎëÌÚ²È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Â÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¹¥º¥¤Î¤¤¤Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë4Ç¯´Ö
µÞ¤¤ç¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¤¤¿ÎëÌÚ½¤¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¤¤¤Þ¤Î¥¹¥º¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ðÁÃ¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¡£·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¡¦·èÄê¤Ï¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þ¤ò·è¤á¤ë¡£5Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢·èÃÇ¤Ë´ð¤Å¤¯¼Â¹Ô¤Î¥Õ¥§¥¤¥º¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¡ÊÈ¯Çä¤Ï79Ç¯5·î¡Ë¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¡£·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ï¡¢72Ç¯¤«¤éÈÎÇäÂæ¿ô¤¬100ËüÂæ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤«¤é40Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©¤«¤é¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥ª¡¼¥È»°ÎØ¤ÈÆ±¤¸±¿Ì¿¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤âÃ©¤ë¤Î¤«¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´í×ü¤¬¿§Ç»¤¯Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆÅÙºî¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÄêÃå¤µ¤»¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¡£¾¦ÉÊ²½¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÎëÌÚ½¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®·¿¼ÖÀ¸»º¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦ºÇÂç¼ê¤À¤Ã¤¿GM¤ÈÄó·È¤·¤¿¤Î¤Ï81Ç¯8·î¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚ¼«Æ°¼Ö¹©¶È¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤«¤é¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£43Ç¯Á°¤Î¥¤¥ó¥É¿Ê½Ð
¥¤¥ó¥É¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î»ÍÎØ¼Ö¶¦Æ±À¸»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ðËÜ¹ç°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï82Ç¯4·î¡£ÎëÌÚ½¤¤òÀ¤³¦Åª·Ð±Ä¼Ô¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¥¤¥ó¥É¿Ê½Ð¤Î·èÄê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢4¥µ¥¤¥¯¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀßÈ÷Æ³Æþ¡¢¾®·¿¼Ö¡Ö¥«¥ë¥¿¥¹¡×¤Î³«È¯Ãå¼ê¡ÊÀ¸»º³«»Ï¤Ï83Ç¯8·î¡Ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£1980Ç¯¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¸½ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×·èÄê¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·èÄê¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ËÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏGM¤È¤ÎÄó·È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ï·èÄê¤«¤é27Ç¯¸å¡£¤º¤Ã¤ÈÀè¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤Ï¡¢ÎëÌÚ½¤¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤»þ¤Ë³«È¯¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢78Ç¯Ãæ¤Ë¤âÈ¯Çä¤Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Çä¤ì¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¡¢Âå¤ï¤ê±Ç¤¨¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
ÎëÌÚ½¤¤Ï¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó³«È¯¤Î¼ºÇÔ¤¬Èø¤ò°ú¤¡¢µ»½ÑÉôÂâ¤Ï¼«¿®¤È¸µµ¤¤òÁÓ¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢ÄãÌÂ¤òÂ³¤±¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¥á¡¼¥«¡¼¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¦ÉÊ¤À¡£¿·¾¦ÉÊ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÃÏÊ¿¤òÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¢£È¯ÁÛ¤Î´ðËÜ¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¡×
¼«Ãø¡Ø²¶¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¤ª¤ä¤¸¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹©¾ì¤ËÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯ÁÛ¤·¤¿¤È¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤é¤Ï¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤âÌîºÚ¤òºî¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤Ë½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ú¥È¥é¤ÏÄÌ¶Ð¤Ë¤âÇÀºî¶È¡¦½Ð²Ù¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Æ¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥È¤ò¾èÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¦ÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£Æ±½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ø¾¦ÍÑ¼Ö¡Ù¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ø¾èÍÑ¤È¾¦ÍÑ¤Î·óÍÑ¼Ö¡Ù¤ËÂç¤¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡£
¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¿·¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎëÌÚ½¤¤ÎºÍÇ½¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»È¤¤Êý¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥È¤Ï¾¦ÍÑ¤ËÊý¸þÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ä³ÑÄ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£
¾¦ÍÑ¤Ç³ÑÄ¥¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤ò»ý¤ÄÎëÌÚ½¤¤Ï¡¢¥¢¥ë¥È¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ1993Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¥ï¥´¥óR¡×¤È¤¤¤¦Âç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï³ÑÄ¥¤ê·Ï¤Ê¤Î¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤¬¡¢º¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÊØÍø¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¡Ë¤ò´ðËÜ¤ËÈ¯ÁÛ¤·¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¢£47Ëü±ß¤Î¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È
¾¦ÍÑ¤È·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤¢¤Ã¤¿ÊªÉÊÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Á³Ê¤ò²¡¤·²¼¤²¤ëÌÌ¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÊªÉÊÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏìÔÂôÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾èÍÑ¤Ë¤Ï15¡Á30¡ó¤â¤ÎÀÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¾¦ÍÑ¤Ê¤é¤Ð¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¾¦ÍÑ¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥º¥¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë2¥µ¥¤¥¯¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÆ²¡¹¤ÈÅëºÜ¤Ç¤¤¿¡£¾¦ÍÑ¤ÎÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤Ï´Ë¤¯¡¢µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹â½ÐÎÏ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬´û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÃæ»³Æ½¤Ç¤âÆü¸÷¤¤¤í¤Ïºä¤Ç¤â¡¢Æñ¤Ê¤¯ÅÐ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤Ç¤¢¤ë¡£
ÎëÌÚ½¤¤Ïµ»½ÑÉôÌç¤ËÂÐ¤·ÌµÍý¤Ê¥³¥¹¥È¥À¥¦¥óÍ×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢°ðÀî¤µ¤ó¡ÊÀ¿°ì¾ïÌ³¡¢¸å¤Ë²ñÄ¹¡¦µ»½ÑÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¡Ë¤Ë¡Ø1Âæ¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤¬35Ëü±ß¡£¤½¤ì¤ÇÌÙ¤±¤¬½Ð¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼«Ãø¡Ø²¶¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¤ª¤ä¤¸¡Ù¡Ë¤È¤¢¤ë¡£35Ëü±ß¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¡×¤ÈÎëÌÚ½¤¤ÏÇ÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»½ÑÉôÂâ¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤Ê·ÚÎÌ²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¡£·Ú¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÉôÉÊ¤äÁÇºà¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤¬¤Ï¤«¤ì¡¢Ç³ÈñÀÇ½¤â¸þ¾å¤¹¤ë¡£´ûÂ¸¤Î2¥µ¥¤¥¯¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢À¸»º¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÈÎÇä²Á³Ê¤ÎÄã¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï60Ëü±ßÂæ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤Ï¡¢²Á³Ê¤òÁ´¹ñÅý°ì¤Î47Ëü±ß¤ÈÀßÄê¤·¤¿¡£
¾×·âÅª¤ÊÃÍÉÕ¤±¤¬¼õ¤±¤Æ¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¡£Åö½é¡Ö·î5000ÂæÇä¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢È¯Çä1¥«·îÌÜ¤ÎÃíÊ¸¤Ï8400Âæ¡¢2¥«·îÌÜ¤Ï1ËüÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¡£3Ç¯´Ö¤ÇÎß·×50ËüÂæ¤âÇä¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¢£¶È³¦½é¤ÎÁ´¹ñÅý°ì²Á³Ê
ËÌ³¤Æ»¤ÎÈÎ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¹õ¸÷Æó½©ÅÄ¥¹¥º¥Éû²ñÄ¹¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÈÎÇä¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ë¥È¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈÎ¼Ò´Ö¤Ç¥¿¥Þ¡Ê¾¦ÉÊ¡Ë¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÅ¹¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢À°Íý·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥ë¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥ë¥È¤ËÂØ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¿½¤·½Ð¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Á´¹ñÅý°ì²Á³Ê¤Ï¡¢¶È³¦½é¤Î»î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÍ¢Á÷Èñ¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇä²Á³Ê¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆâÁõ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤È²Á³Ê¤òº¹ÊÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å1999Ç¯È¯Çä¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥ô¥£¥Ã¥Ä¡×¡Ê¸½ºß¤Î¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¡Ë¤âÁ´¹ñÅý°ì²Á³Ê¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤¬Âç¤¤¯Çä¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤âÈ¯ÇäÍâÇ¯¤Î1980Ç¯¤Ë¤Ï¡¢100ËüÂæ¤ÎÂçÂæ¤ò²óÉü¡£°ÊÍè¡¢100ËüÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2023Ç¯¤¬Ìó174ËüÂæ¡¢24Ç¯¤ÏÌó156ËüÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡×
·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¥»¥«¥ó¥É¥«¡¼¤È¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ë¡¼¥º¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Ï¡Ö°ì²È¤Ë°ìÂæ¡×¤«¤é¡Ö°ì¿Í¤Ë°ìÂæ¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÍ¤êÍÍ¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¢¤ë¡£
21À¤µª¤ËÆþ¤ê¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¹âÎð²½¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê¤à¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¹âÎð²½Î¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë¥Ð¥¹Ï©Àþ¤âÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ë°ìÂæ¡×¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³è¼Ô¤ÎÂ¡×¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤Ï¤¢¤ë¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ï¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¥¢¥ë¥È¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÈëÏÃ¤â¤¢¤ë¡£
ÎëÌÚ½¤¤Ï¡¢¿´¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
1979Ç¯5·î12Æü¤Î¸á¸å¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅÚÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤ËµþÅÔ¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤Ç¿·È¯Çä¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤ÎÈÎÇäÅ¹¸þ¤±È¯É½²ñ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÉÍ¾¾¤Î¼«Âð¤ÇÀâÌÀ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë³°Ãí´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤Î±ü¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¡¢Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¼è°úÀè¼ÒÄ¹¤Î±ü¤µ¤ó¤Î¶òÃÔ¤ËÅú¤¨¤¬¡Ä
ÎëÌÚ½¤¤Ï¤³¤Î¤È¤¡¢¥¢¥ë¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬°ìÇÕ¤Î¾õÂÖ¡£±Ä¶È´ë²è¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥È¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ø¡ÊºÍÇ½¤Ê¤É¤Ë¡Ë½¨¤Ç¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤È¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Î¼ÒÄ¹¤¿¤Á¤Ë¤É¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ò°ì¤ÄÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍèµÒ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼å¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤ÏÅÔ²ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÄ¼Ë¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÏÊ¹¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¡£Ë»¤·¤¤¤«¤é¤ÈËÜÅö¤ÏÃÇ¤ê¤¿¤¤¡£¤¬¡¢ÃÏ±ï´Ø·¸¤¬¶¯¤¤ÅÄ¼Ë¤ÎÉÍ¾¾¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
½àÈ÷¤òÃæÃÇ¤·¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤È»ÅÊý¤Ê¤¯¾·¤Æþ¤ì¤ë¤È¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¤´¼ç¿Í¤ÎÉÔÉÊ¹Ô¤òÁÊ¤¨»Ï¤á¤¿¡£
È¯É½²ñ¤ÎÁ°Æü¡¢É×¤Î¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹±ü¤µ¤ó¤ËÊÄ¸ý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎëÌÚ½¤¤ÏÌä¤¦¤¿¡£¡Ö¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼ç¿Í¤Ï¡È¤¢¤ë¤È¡É¤¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤¿¡È¤¢¤ë¤È¡É¤¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤é¤«¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö±ü¤µ¤ó¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ó¤È¶Ä¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¤³¤Î½Ö´Ö¡¢ÎëÌÚ½¤¤ÏÁ®¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¡£
¢£ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤«¤é¡ÖÆÍÇË¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¡×¤ò
ÍâÆü¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¡Ö¤¢¤ë¤È¤¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¡¢¤¢¤ë¤È¤¤ÏÄÌ¶Ð¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¤È¤¤ÏÇã¤¤Êª¤Ë»È¤¨¤ë¡¢¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡£¤½¤ì¤¬¥¢¥ë¥È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤Î¤À¡£
²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤Ë¼õ¤±¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ÎÍèµÒ¤È¤¤¤¦ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡ÖÆÍÇË¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¡×¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÜÉ¸¤ò»ý¤ÁÅ¬ÅÙ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¡×
¤ÈÎëÌÚ½¤¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò°Åµ¤¹¤ë¤Ê¤É½¾¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶À¤òË¤«¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤±¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥ë¥È¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë4¥µ¥¤¥¯¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀ¸»ºÀßÈ÷¤òÃà¼¡Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1000Õ¥¯¥é¥¹¤Î¾®·¿¼Ö³«È¯¤â¿åÌÌ²¼¤Ç»Ï¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ½¤¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÀïÎ¬¡¦Àï½Ñ¤¬¤¦¤Þ¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹¥·ë²Ì¤òÆ³¤±¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿GM¤È¤ÎÄó·È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥É¿Ê½Ð¤Ï°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢³°¤«¤éË¬¤ì¤¿°Æ·ï¤À¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ½¤¤¬»ý¤Ä¡Ö±¿¡×¤Ë¤è¤ê°ú¤¤¤Æ¤¤¿¿·¶ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
±Ê°æ Î´¡Ê¤Ê¤¬¤¤¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1958Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÂ´¶È¡£Åìµþ¥¿¥¤¥à¥ºµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢1992Ç¯¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¸½ºß¡¢»¨»ï¤ä¿·Ê¹¡¢¥¦¥§¥Ö¤Ç¼èºà¼¹É®³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¥ê¥ó¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡¿¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÏÀ¤³¦°ì¤¦¤Þ¤¤¡ª¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø°ÜÌ±²ò¶Ø¡Ù¡ÊËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØEV¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë30Ç¯ÌÜ¤ÎµÕ½±¡Ù¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ÂÐ¥¥ê¥ó¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥ë15Ç¯ÀïÁè¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥ëºÇ½ªÀïÁè¡Ù¡Ø¿Í»ö¤È½ÐÀ¤¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Øµæ¶Ë¤Ë¤¦¤Þ¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¹ñ»º¥¨¥³µ»½Ñ¤ÎÆÍÇËÎÏ¡ª¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÇÔ¤ì¤¶¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø¸½¾ìÎÏ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ±Ê°æ Î´¡Ë