“タイプロ”出身・西山智樹＆前田大輔、人生初ロケに挑戦 見守る山里亮太「特に西山くんが伸びたね」
「ニカゲーム」などの人気番組を生み出した深夜のチャレンジ枠・バラバラマンスリーの新番組『山里亮太の愛情ナレーション』（テレビ朝日 ※一部地域を除く）の初回が8日早朝3：25〜3：35に放送された。南海キャンディーズの山里亮太がMCとナレーションを務める。
【写真】仲良くパンダカーに乗る西山智樹＆前田大輔
この番組は、令和の若手アイドル・芸人たちが街ブラロケに挑戦したVTRに、山里がナレーションと手書きメモで“愛情あふれるツッコミ”を次々に入れていくという異色のバラエティー。「ロケ映像に直接メモを書き込む」という独自の手法で、若手タレントたちの“ちぐはぐ”なロケVTRを丸裸にしていく。
初回放送では、「timelesz project -AUDITION-」で注目を集めた西山智樹と前田大輔が念願の人生初ロケに挑戦。ロケの舞台は名所・浅草で、「映えるサムネを撮影する」というミッションに取り組む。芸歴「2ヶ月目」というフレッシュな2人に加え、青木マッチョ、破天荒芸人・フースーヤも登場。浴衣姿でスタートしたロケは、早々にフースーヤの暴れっぷりで“試練”の様相に変化する。
「アイドルがやったギャグは全員で成立させて！」「前田くんをもっと立てて！」など、番組内では山里が愛あるツッコミを連発。フレッシュな若手たちの奮闘ぶりと、それに対する山里の鋭い分析が交錯する映像に仕上がっている。
山里は「荒々しいロケだったね。“安パイ”がひとりもいない。今しか見れない映像で、すごく貴重だったと思います。今回は特に、西山（智樹）くんが伸びたね」と感想を語ったうえで、「ナレーションをつけながら、自分だったらどうするかなとすごく勉強になりました。アイドルや芸人など若手たちの教科書になる番組だと思います」と、番組への自信ものぞかせた。
また、第2回にはスタミナパンも登場予定。共演者との絡み方や街行く人々とのふれあい方など、若手たちがロケでの振る舞いを模索する様子が描かれ、今後の展開にも注目が集まる。
