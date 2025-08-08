¡Ú¥³¥ó¥µ¥ë¡¦¾¦¼Ò¤â¼Â¤Ï¥é¥ó¥¯³°¡©¡Û°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬¹â¤¤¶È³¦½øÎó¡Ú¿·Â´½¢³è2025Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Û
¡Ö¶È³¦¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Âç´ë¶È¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¡©¡×¡Ö¶È³¦¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÁª¹Í¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¡©¡×
½¢³èÀ¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ë¶È¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿·´©¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¬¥¯¥Á¥«¤â¾Íè¤ÎÌ´¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¡á¡ÖÏÆÌò¤µ¤ó¡×¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢1000ºý°Ê¾å¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î½¢³èÀïÎ¬¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¡¢¿©ÉÊÄ¶Âç¼ê¤ò´Þ¤à22¼Ò¤«¤éÆâÄê¤òÆÀ¤¿¼ÂÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö¼«¸ÊPR¤Ç¸ì¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦´ë¶È¤ËÆâÄê¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ½¢³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀïÎ¬¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤½¢³èËÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿´ë¶È¤òÁª¤ÖÊýË¡¤òÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£°æ»á¤ËÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¢³è¤Ç¸«¤ë¤Ù¤¤Ï¡Ö±Ä¶ÈÍø±×Î¨¡×
¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¡×¡Ö¾¦¼Ò¡×¡ÖIT¡×¡Ä¡Ä½¢³è¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¶È³¦¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¡Ö¿Íµ¤¤Î¶È³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¼õ¤±¤ë´ë¶È¤ò·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¶È³¦¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¤ò¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ëÏÀ¤òÀè¤Ë½ñ¤¯¤È¡¢¶È³¦¤òÁª¤Ö¤¦¤¨¤ÇºÇ¤âÂç»ö¤Ê»ØÉ¸¤Ï¡Ö±Ä¶ÈÍø±×Î¨¡×¤Ç¤¹¡£
±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤È¤Ï¡¢¡ÖÇä¾å¤Î¤¦¤ÁÍø±×¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¡×¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤¿¤È¤¨ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥«¥Õ¥§¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¡£º£·î¤Î¥«¥Õ¥§¤ÎÇä¾å¤Ï100Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Çä¾å¤Ï100Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î100Ëü±ß¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎµëÎÁ¤ä¸¶ºàÎÁÈñ¡¢²ÈÄÂ¤Ê¤É¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£100Ëü±ßÁ´Éô¤¬Íø±×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£·î¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ï¹ç·×¤Ç96Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÍø±×¤Ï100Ëü±ß¤«¤é96Ëü±ß¤ò°ú¤¤¤¿4Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
100Ëü±ß¤ÎÇä¾å¤Î¤¦¤Á¡¢Íø±×¤Î4Ëü±ß¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï4¡ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï4¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë°û¿©¶È³¦¤Î2023Ç¯¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¶È³¦¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÊ¿¶Ñ11¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸100Ëü±ß¤ÎÇä¾å¤Ç¤â¡¢°û¿©¤À¤Ã¤¿¤é4Ëü±ß¤ÎÍø±×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤é11Ëü±ß¤â»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬¹â¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢Íø±×¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Ï¼Ò°÷¤ËÍø±×¤ò´Ô¸µ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¼¡¤Î2¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¤¬Â¿¤¤¶È³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¢¼«Ê¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë´ë¶È¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬¶È³¦Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â¹â¤¤¤«Äã¤¤¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤ë
¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¤¬Â¿¤¤¶È³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¤¬Â¿¤¤¶È³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Î»ëÅÀ¤Ç¶È³¦¤´¤È¤ÎÌÙ¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î»ÖË¾¶È³¦¤À¤±¤Ë¸Ç¼¹¤»¤º¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë´ë¶È¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬¶È³¦Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â¹â¤¤¤«Äã¤¤¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶È³¦¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤éÂç¤¤Ê¡Ö¶¯¤ß¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¶¥¹çÍ¥°ÌÀ¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¥¹çÍ¥°ÌÀ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ï¾ÍèÀ¤â°ÂÄêÀ¤â¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬20¡ó¤â¤¢¤ë¡ª¡×¤Ê¤ó¤ÆÈ¯¸«¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
