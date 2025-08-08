「この人、仕事ができるな」は、毎日のメールで決まる。「相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

返信で書ける「承知しました」以外の上品なフレーズ

ビジネスメールでよく使う「承知しました」という表現。シンプルで間違いのない返事ですが、これだけでは少しそっけない印象になってしまうこともあります。そこで、返信に加えるだけで受け取った相手が「丁寧だな」「感じがいいな」と思える一言を紹介します。

---------

・3日（水）午後2時からでお願いいたします。

・それでは、3日（水）午後2時にお待ちしております。

「了解した内容」を復唱すると、より丁寧な印象になります。

・メール拝受しました。

「拝受」は「受け取る」の謙譲語。相手を敬いながら感謝して受け取るという意味になります。

・メールをうれしく拝見いたしました。

よい知らせや、自分の仕事などへのよい評価などが書いてあるメールを受け取ったときの返信に。

・さっそくのご返信ありがとうございました。

間をおかず返事がきたとき。

・重要なお知らせをいただき、ありがとうございました。

知らせてもらって助かる情報をもらったときなど。

・ご出張先からのご連絡ありがとうございました。

出先からわざわざメールをくれたとわかるときには、ひとことふれます。

・ご快諾ありがとうございました。

気持ちよく承諾してもらったとき。

---------

※本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。