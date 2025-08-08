毎日でも食べたい！ ワタナベマキさんのせいろでつくる◯◯ごはん
いま、大ブームの「せいろ蒸し」。
料理研究家のワタナベマキさんの食卓にも、一年中蒸し料理が並びます。
蒸気の力でしっとり柔らかく仕上がり、素材の味わいが生きる、そんなマキさんの蒸し料理のなかから、毎日でも食べたい、とっておきの朝ごはんをご紹介します。
朝ごはんセット
主食とおかずが同時に調理できる、せいろ蒸しの朝ごはん朝はとにかく忙しい！
主食とおかずが同時に調理できる、せいろがあって大助かりです。
家にある野菜やソーセージに、残り物のパン……、そして忘れてはならないのが卵。
せいろで蒸すと、ゆでるより殻がツルリときれいにむけるんですよ。
堅くなったフランスパンはモッチリ、ホカホカ。
電子レンジやトースターではできない、せいろ蒸しならではのおいしさです。
卵 3コ
ウインナーソーセージ 3本
じゃがいも 1コ
さやいんげん 8本
フランスパン（堅くなったもの） 適量
●塩・オリーブ油
◎320kcal ◎塩分1.4g ◎15分
1 じゃがいもは6～8等分に切る。さやいんげんはヘタを除く。フランスパンは食べやすく切る。
2 オーブン用の紙を敷いたせいろに1とソーセージを入れる。卵はよく洗って水けを拭き、オーブン用の紙でほかの材料と仕切って入れる。
3 たっぷりの湯を沸かした鍋にのせ、強火で10～12分間蒸す。好みで塩・オリーブ油各適量をふって食べる。
堅くなったフランスパンもモッチリ、ホカホカ
『きょうの料理』テキストでも人気のワタナベマキさんの蒸し物レシピに、新たな料理をたっぷり加えた55品を掲載した『ワタナベマキのサッと蒸し、ほっこり蒸し』。
内容には「春夏の旬を蒸す」も含まれ、ピーマンやなす、トマトにとうもろこしなど旬の夏野菜をおいしく食べられる蒸しレシピも満載です。
ほかにも、蒸しフルーツや蒸しパン、豆乳プリンなどのおやつも！
料理研究家。グラフィックデザイナーを経て料理の道へ。忙しい現代の暮らしに寄り添う、シンプルでセンスあふれるレシピが人気。
撮影・宮濱祐美子／スタイリング・坂上嘉代